مبابي يلمح بمغادرة باريس سان جيرمان بسبب الانتقادات المتزايدة

فجر النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي مفاجأة، بعد أن ألمح بأنه قد يترك باريس سان جيرمان هذا الصيف؛ بسبب الانتقادات المستمرة له من جانب الإعلام الفرنسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي الحالي مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، ويرتبط النجم الشاب بتقارير الانتقال إلى ريال مدريد أو ليفربول.

مستقبل مبابي أصبح محل تساؤل بالفعل مع انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، واعترف بأنه يتزايد غضبه من العناوين السلبية في الصحافة الفرنسية.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ قال: ”بعد فترة تتعب من الانتقادات المستمرة والطويلة، خاصة عندما تلعب لفريق من بلدك وتعطي كل شيء لفريقك أيضًا“.

وبسؤاله عن خياراته في الفترة القادمة أجاب: ”“أنا هنا طوال الوقت، ألعب مع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، سنرى إجابة هذا السؤال لاحقًا، الأكثر أهمية هو أن تشعر بالرضا أينما كنت وتستمتع كل يوم.“

واختتم: ”عندما أتخذ قراري، سوف آتي وأتحدث عنه.“

وارتبط مبابي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث كان الفريق حريصًا على توقيع عقد كبير مع النجم الفرنسي الشاب.

ليفربول مهتم أيضًا بالتعاقد مع مهاجم المنتخب الفرنسي، بعد أن أشاد مدربه يورغن كلوب بقدرات اللاعب.