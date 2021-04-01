الصحف الرياضية: نجم ريال مدريد قريب من بايرن ميونخ.. ونصف فريق للبيع من أجل مبابي وهالاند

شكلت نتائج لقاءات تصفيات كأس العالم في قارة أوروبا، التي شهدت فوز فرنسا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهزيمة ألمانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف ببطولة أوروبا تحت 21 عاما التي شهدت تأهل فرنسا وخروج إنجلترا ومعركة لاعبيها مع لاعبي كرواتيا وتأهل برشلونة للسيدات لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسعي بيكيه للحاق بلقاء الكلاسيكو وقلق أتلتيكو مدريد على نجمه جواو فيليكس ومستقبل لوكاس فاسكيز وخيارات زيدان في المستقبل للاعبي الوسط ورغبة ريال مدريد في بيع عدة لاعبين لضم هالاند ومبابي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام كوسوفو 3-1 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ 3 أشهر لتستيقظ ”.

كما تحدثت عن ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد وكتبت :“ أسينسيو رجل الأهداف الذهبية ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة للسيدات لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات رغم الهزيمة إيابا أمام مانشستر سيتي 2-1.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام كوسوفو 3-1 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ متصدر ”.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات رغم الخسارة إيابا أمام مانشستر سيتي وكتبت :“ إلى نصف النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بلوكاس فاسكيز جناح ريال مدريد وكتبت :“ لوكاس فاسكيز قريب من بايرن ميونخ ”.

كما اهتمت ببرشلونة وكتبت :“ بيكيه يحاول اللحاق بالكلاسيكو “ و “ تجديد عقد كولادو لغاية 2023 ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام كوسوفو 3-1 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ منتخب إسبانيا يجتمع ”.

كما تحدثت عن تأهل برشلونة للسيدات لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على حساب مانشستر سيتي وكتبت :“ مرة أخرى في نصف النهائي ”.

الصحيفة اهتمت بليونيل ميسي وكتبت :“ ميسي يعطي أولوية للمشروع ”.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت :“ نصف الفريق للبيع من أجل ضم هالاند ومبابي ”.

آس

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا أمام كوسوفو 3-1 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ مع وجه أفضل ”.

كما تحدثت عن ريال مدريد وكتبت :“ زيدان لديه من لاعبي الوسط ”.

الصحيفة اهتمت برغبة برشلونة في ضم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت :“هالاند يساعد على استمرار ميسي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بإصابة البرتغالي جواو فيليكس وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يعرف اليوم إن كان سيلعب أمام إشبيلية ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إنجلترا أمام بولندا 2-1 في تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت :“ هاري ماغوير ينقذ جون ستونز ،منتخب الأسود الثلاثة يقترب من نهائيات كأس العالم بعد فوز على بولندا ”.

كما تحدثت عن شجار المنتخبين الكرواتي والإنجليزي في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 سنة وكتبت :“ معركة بعد خروج الشباب ”.

الصحيفة اهتمت برغبة بيب غوارديولا في ضم ميسي وكتبت :“ بيب حريص على ضم ميسي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تصفيات كأس العالم قطر 2022 وكتبت عن فوز فرنسا على البوسنة والهرسك 1-0 :“ رأس المتصدر “ وعن هزيمة ألمانيا أمام مقدونيا الشمالية :“ ألمانيا حزينة“.

كما اهتمت بماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان وكتبت :“ فيراتي يغيب أمام ليل ”.

وتحدثت عن فوز منتخب فرنسا على آيسلندا 2-0 وتأهله لربع نهائي أمم أوروبا تحت 21 سنة وكتبت :“الزرق يتأهلون لربع النهائي“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إيطاليا أمام ليتوانيا 2-0 في تصفيات كأس العالم 2022 واستمرار أرقامه القياسية وكتبت :“ إيطاليا أرقام كثيرة ”.

كما تحدثت عن جانلويجي دوناروما حارس ميلان وكتبت :“ جانلويجي دوناروما يرد ”.

كما اهتمت بإنتر ميلان وكتبت :“ إنتر ميلان يبتسم للنهائي الكبير ”.