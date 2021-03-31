منتخب ألمانيا يسقط أمام مقدونيا الشمالية في مفاجأة مدوية‎‎

فجَّر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب 2 – 1 على مضيفه منتخب ألمانيا، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة العاشرة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وظهر منتخب ألمانيا بشكل باهت للغاية، وبدا نجومه بعيدين تمامًا عن مستواهم المعتاد، ليتلقّى منتخب الماكينات خسارة مستحقة. وبادرت مقدونيا الشمالية بالتسجيل عن طريق غوران بانديف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، لكن إيلكاي غوندوغان أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وبينما حاول المنتخب الألماني تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، باغت منتخب مقدونيا الجميع بتسجيله الهدف الثاني عن طريق إليف إلماس في الدقيقة 84.

⚡️ “ألمانيا تسقط أمام مقدونيا الشمالية في مفاجأة مدوية”https://t.co/0ch4B7eeJR — إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2021

وانفرد منتخب أرمينيا بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي مقدنيا الشمالية، وألمانيا، فيما احتلت رومانيا المركز الرابع بثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام منتخب آيسلندا، صاحب المركز الخامس بثلاث نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

من جانبه، واصل منتخب أرمينيا انطلاقته المثالية بالتصفيات، بعدما حقق فوزًا مثيرًا 3 – 2 على ضيفه منتخب رومانيا في وقت سابق اليوم.

إنجلترا تفلت من كمين بولندا

أفلت المنتخب الإنجليزي لكرة القدم من كمين ضيفه البولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وانتزع فوزًا ثمينًا ومتأخرًا 2 – 1 عليه، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وشهدت نفس المجموعة، اليوم، أيضًا فوز المنتخب المجري على مضيفه منتخب أندورا 4 – 1، ومنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب سان مارينو 2 – صفر.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، وتجمد رصيد المنتخب البولندي عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الرابع في المجموعة.

كما رفع المنتخب المجري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب أندورا بلا رصيد من النقاط بعدما مُني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.

وتقدم المنتخب الألباني إلى المركز الثالث في المجموعة بفوزه الثمين على مضيفه منتخب سان مارينو بهدفين نظيفين سجلهما ري ماناج، وفريدريك فيسيلي في الدقيقتين 63 و85 .

ورفع المنتخب الألباني رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما ظل منتخب سان مارينو بلا رصيد من النقاط بعدما مُني بالهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.

إيطاليا تواصل نتائجها الرائعة

واصل المنتخب الإيطالي لكرة القدم بدايته القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2 – صفر على مضيفه الليتواني، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات، والتي شهدت أيضًا تعادل أيرلندا الشمالية مع بلغاريا سلبيًا.

وانفرد المنتخب الإيطالي (الآزوري) بصدارة المجموعة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي ورفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق 3 نقاط أمام نظيره السويسري الذي حصل على راحة في هذه الجولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل ستيفانو سينسي، وشيرو إيموبيلي، هدفي الفوز لإيطاليا في الدقيقتين 48 و90 من ضربة جزاء.

وتراجع المنتخب الليتواني إلى المركز الخامس الأخير في المجموعة بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وظل رصيده خاليًا من النقاط.

وتعادل منتخبا أيرلندا الشمالية، وبلغاريا، سلبيًا ليحصد كل منهما النقطة الأولى له في التصفيات، وتقاسم الفريقان المركز الثالث في المجموعة.

غريزمان يهز الشباك مجددًا ويقود فرنسا لفوز صعب 1-صفر في البوسنة

هز أنطوان غريزمان الشباك مجددًا لتوسع فرنسا الفارق الذي يفصلها عن أقرب مطارديها في صدارة المجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم إلى 4 نقاط بفوز صعب 1-صفر خارج الديار على البوسنة، اليوم الأربعاء.

ورفع غريزمان الذي سجل في المباراة الافتتاحية، يوم الأربعاء الماضي، أمام أوكرانيا، رصيد بطلة العالم إلى 7 نقاط من 3 مباريات.

وتملك أوكرانيا، التي تعادلت 1-1 على أرضها مع قازاخستان، 3 نقاط بينما تملك فنلندا نقطتين من مباراتين، بينما تحتل البوسنة المركز الرابع بنقطة واحدة.

وستستأنف فرنسا حملتها في تصفيات كأس العالم على ملعبها أمام البوسنة في الأول من سبتمبر بعد بطولة أوروبا.

إسبانيا تصعق كوسوفو 3/1

وقفز المنتخب الإسباني إلى صدارة المجموعة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، بفوزه على ضيفه منتخب كوسوفو 3-1، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من التصفيات.

وتقدم منتخب إسبانيا عن طريق داني أولمو في الدقيقة 34، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 70 سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو الوحيد، قبل أن يسجل جيرارد مورينو الهدف الثالث للإسبان في الدقيقة 75.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة من 3 مباريات خاضها، بفارق نقطة عن منتخب السويد الذي خاض مباراتين.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب كوسوفو ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط بعد أن لعب مباراتين وخسرهما.