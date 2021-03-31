"من أجل الـ30.. نحن فريقكم".. منتخب ألمانيا يواصل حملة دعم عمال قطر

واصل المنتخب الألماني احتجاجه على انتهاكات حقوق الإنسان والعمالة المهاجرة في قطر التي تستضيف كأس العالم العام المقبل، وذلك برفع لاعبي الفريق لافتة مكتوبًا عليها بالألمانية ”من أجل الـ30. نحن فريقكم“ قبل استضافة مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم.

والمقصود بالـ30 هي حقوق وحريات الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث يحدِّد الإعلان 30 مادة تتضمن الحقوق والحريات التي تخص الإنسان والتي لا يجوز لأحد أن ينتزعها منه. ولا تزال الحقوق التي نصَّ عليها الإعلان تشكِّل أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا يزال الإعلان اليوم يمثل وثيقة حية، وهو الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم.

وقال الاتحاد الألماني في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت:“أنت تعرفنا كلاعبين، لكن أولًا وقبل كل شيء نحن بشر لدينا أحلام، وأهداف، ورغبات، ومخاوف، وقيم، ونلعب من أجل هذه القيم حول العالم، لأن الناس لهم حقوق حول العالم، وهي حقوق غير قابلة للتفاوض أو القسمة واحترامها وحمايتها واجب كل منا“.

وأضاف البيان المكتوب بصيغة تعبر عما في داخل اللاعبين، وبالتالي الاتحاد الألماني:“في الأيام القليلة الماضية، قمنا كفريق واحد بتوجيه الانتباه إلى الامتثال العالمي لحقوق الإنسان، نحن لا نغض الطرف عن المظالم، ونفضل التصرف واتخاذ موقف أيضًا من خلال مؤسستنا التي ننفذ معها ونروج للمشاريع الاجتماعية.

وتابع:“ومن هذه التجربة نعرف أن ألمانيا بالفعل كانت بطلة العالم وأوروبا في كرة القدم ، لكن يظل ذلك بعيدًا عن الملعب، وهنا نواجه جميعًا تحديات للتحسين والتركيز على المشكلات القائمة، ونريد أن نرتقي إلى مستوى هذا الأمر يوميًا، ويمكننا جميعًا أن نقوم بدورنا لضمان أن يتم الاستماع إلى حقوق الإنسان بموادها الثلاثين، بقوة أكبر في المستقبل“.

توني كروس: كان من الخطأ منح قطر حق تنظيم كأس العالم 2022 https://t.co/sFOV6LsY8j pic.twitter.com/scPEdkkMTS — إرم سبورت (@EremSports) March 31, 2021

واختتم اللاعبون البيان بالقول:“شكرًا لكم على دعمكم أيضًا بهذه الطريقة، ودعونا نعمل على ذلك معًا، ومن ملاعب كرة القدم إلى أكبر الملاعب في العالم.. نحن فريقكم“.

ووجه المنتخب الألماني رسالة تضامن مع العاملين في انشاء ملاعب كأس العالم 2022 في قطر عن طريق وضع عبارة ”حقوق الإنسان“ على قمصان لاعبي المنتخب قبل مباراتهم أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم، يوم الخميس الماضي، وأكد المدير الفني يواخيم لوف أنه يؤيد الرسالة رغم أنه لم يكن مسؤولًا عن تنظيمها.

وبدأ لاعبو منتخب النرويج مشوار تصفيات كأس العالم 2022 أيضا برسالة مماثلة قبل انطلاق مباراتهم ضد جبل طارق، يوم الأربعاء الماضي.

وتأتي هذه المواقف بعد تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية زعمت فيه وفاة 6500 عامل في حوادث متعلقة بالعمل منذ فوز قطر بالتنظيم في 2010.

وقال توني كروس قائد منتخب ألمانيا في تصريحات، اليوم الأربعاء، إنه كان من الخطأ إسناد تنظيم كأس العالم 2022 إلى قطر.

وانضمت منتخبات أوروبية كبرى لنفس الحملة مثل: هولندا، وإنجلترا، والدنمارك.