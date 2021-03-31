الصحف الرياضية: "ميسي - مانشستر سيتي: قضية مغلقة".. وليفاندوفسكي لن يرى باريس

شكلت لقاءات تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، وحوار محمد صلاح مع صحيفة ”ماركا“، وأخبار برشلونة وخططه لتعزيز صفوفه، وخطة ريال مدريد لتعويض زيدان حال رحيله، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بنهائيات أمم أوروبا تحت 21 عاما، وتأهل المنتخب الإسباني والإيطالي لربع النهائي، وحديث تييري هنري عن انسحابه من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية، وإصابة روبيرت ليفاندوفسكي وغيابه عن مباراتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وإياب ربع نهائي دوري الأبطال للسيدات بين مانشستر سيتي وبرشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”نعم يخيف“.

كما تحدثت عن فوز إسبانيا أمام جمهورية التشيك 2-0 خلال نهائيات أمم أوروبا تحت 21 عاما، وكتبت: ”إلى ربع النهائي كمتصدر للمجموعة“.

الصحيفة اهتمت بحارس ريال مدريد تيبو كورتوا، وكتبت: ”كورتوا مع كرة القدم النسائية“، واهتمت أيضا بلقاء مانشستر سيتي وبرشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات، وكتبت: ”نصف النهائي على بعد 90 دقيقة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على نهاية ارتباط ميسي بمانشستر سيتي لكون الفريق الإنجليزي مقتنعا ببقائه في برشلونة، وكتبت: ”ميسي – مانشستر سيتي: قضية مغلقة“.

كما اهتمت ببرشلونة، وكتبت: ”هالاند يطلب الرحيل عن بروسيا دورتموند“، و“لاوتارو مارتينيز خطة (ب)“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب كوسوفو في تصفيات كأس العالم، وكتبت: ”منتخب إسبانيا ممنوع من الفشل أمام كوسوفو“.

كما اهتمت بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة ومانشستر سيتي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على برشلونة ومستقبل لاعبه الشاب موريبا في ظل رغبة الفريق بالتعاقد مع فينالدوم، وكتبت: ”موريبا قبل فينالدوم“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”الفوز والإقناع“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز منتخب إسبانيا تحت 21 عاما على التشيك 2-0 ليتأهل لربع نهائي أمم أوروبا، ولقاء برشلونة ومانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على خطة إدارة ريال مدريد حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن الفريق بنهاية الموسم عبر تعويضه بأحد المدربين، راؤول غونزاليس أو يواكيم لوف، وكتبت: ”خطة (ب) مزدوجة“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إسبانيا أمام كوسوفو في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”وصول التعزيزات: جيرارد موينو وراموس“.

كما اهتمت بفوز منتخب إسبانيا على التشيك 2-0 وتأهله لربع نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإنجليزي ونظيره البولندي في تصفيات كأس العالم، وكتبت: ”الانقضاض على المركز الأول“.

كما تحدثت عن فوز منتخب ويلز أمام جمهورية التشيك 1-0، وكتبت: ”سعادة جيمس وغاريث بيل.. 10 رجال ويلزيين“.

كما اهتمت بحوار الدولي المصري محمد صلاح مع صحيفة ”ماركا“، وكتبت: ”هل ترغب في اللعب في إسبانيا؟ لماذا لا ربما يوما ما“.

ذا صن

ركزت الصحيفة على الفرنسي تييري هنري، أسطورة آرسنال، وأجرت معه حوارا بشأن انسحابه من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب العنصرية، وكتبت: ”هنري يروي لماذا انسحب من السوشيال ميديا بسبب العنصرية والمتسلطين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مواجهة المنتخب الفرنسي ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”هجوم الزرق“.

كما اهتمت بتأكد غياب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عن مواجهة فريقه بايرن ميونخ لباريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”ليفاندوفسكي لن يرى باريس“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة يوفنتوس في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، وكتبت: ”يوفنتوس يضع عينه على أغويرو، السيدة العجوز تطارد الأهداف“.

كما تحدثت عن لقاء منتخب إيطاليا أمام ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: ”في الطريق لقطر.. منتخب إيطاليا يواجه ليتوانيا“.