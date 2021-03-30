تصفيات كأس العالم: فوز البرتغال وهولندا وبلجيكا وتعادل تركيا أمام لاتفيا

حوّل المنتخب البرتغالي بقيادة كريستيانو رونالدو تأخره أمام لوكسبمورغ إلى لفوز بنتيجة (3-1) في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في الجولة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وتقدم منتخب لوكسمبورغ عن طريق رودريغز في الدقيقة 31، ثم عادل دييغو جوتا في النتيجة للبرتغال بالدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة من جواو فيليكس، وهو رقم 31 له في تصفيات كأس العالم، كما وصل كريستيانو للهدف رقم 103 دوليًا.

واختتم جواو بالينيا أهداف البرتغال بالدقيقة 81.

ورفعت البرتغال رصيدها بهذا الفوز إلى 7 نقاط متساوية في الصدارة متساوية مع صربيا، وتتواجد لوكسمبورغ في المركز الثالث بـ 3 نقاط، ثم إيرلندا، وإذربيجان، وقطر، بلا نقاط.

بلجيكا تسحق روسيا البيضاء 8-صفر بتشكيلة من الصف الثاني

استغلت تشكيلة من الصف الثاني لمنتخب بلجيكا فرصة نادرة لحجز مكان في القوام الأساس، لتثير إعجاب المدرب روبرتو مارتينيز، وتسحق روسيا البيضاء 8-صفر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وحذر مارتينيز لاعبيه قبل المباراة من أن مشاركتهم في بطولة أوروبا ليست مضمونة ليهز ميشي باتشواي، وهانز فاناكن (ثنائية)، ولياندرو تروسار (ثنائية)، وجيريمي دوكو ودنيس برات، وكريستيان بنتيكي، الشباك بعد أن أراح المدرب كيفن دي بروين، وروميلو لوكاكو، ودريس ميرتنز.

ورفعت بلجيكا رصيدها إلى 7 نقاط من أول 3 مباريات في المجموعة الخامسة، بينما تجرعت روسيا البيضاء أول هزيمة بعد أن استهلت مشوار التصفيات بالفوز 4-2 على أستونيا، مطلع الأسبوع.

وتقدم منتخب بلجيكا، الذي يتصدر تصنيف الفيفا، 4-صفر في الشوط الأول قبل أن ينزل بمنافسه منتخب روسيا البيضاء أثقل هزيمة له على الإطلاق.

⚡️ “تصفيات كأس العالم: فوز البرتغال وهولندا وكرواتيا وبلجيكا”https://t.co/CELv2W3XWa — إرم سبورت (@EremSports) March 30, 2021

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب ويلز على ضيفه منتخب جمهورية التشيك 1 – صفر.

وسجل دانييل جيمس هدف المباراة الوحيد للمنتخب الويلزي في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة تعرض باتريك تشيك لاعب منتخب التشيك للطرد في الدقيقة 48، وهو المصير ذاته الذي تعرض له كونور روبرتس لاعب ويلز في الدقيقة 77.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى 3 نقاط ليحتل لمركز الثالث، فيما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

هولندا تكتسح جبل طارق بسباعية

وفي نفس الجولة اكتسح منتخب هولندا نظيره جبل طارق، بفوزه عليه بسبعة أهداف دون مقابل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب هولندا للنقطة السادسة في المركز الثاني من المجموعة السابعة، بينما توقف رصيد منتخب جبل طارق عند صفر من النقاط في المركز السادس والأخير.

تركيا تسقط في فخ التعادل أمام لاتفيا

وبنفس المجموعة فرض منتخب لاتفيا التعادل على نظيره منتخب تركيا، بنتيجة 3-3.

ورفع المنتخب التركي رصيده بعد هذا التعادل إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، في حين رفع منتخب لاتفيا رصيده إلى نقطة في المركز الخامس.