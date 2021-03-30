الصحف الرياضية: لابورتا يبدأ حملة التنظيف.. وبايرن ميونخ دون ليفاندوفسكي

شكلت لقاءات تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخاصة بأوروبا، وإعلان مانشستر سيتي رحيل هدافه التاريخي سيرجيو أغويرو، والسباق النهائي حول التعاقد مع عدة لاعبين كالنمساوي دافيد ألابا والإسباني إيريك غارسيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية.

كما اهتمت الصحف بالنجم المصري محمد صلاح ومشاكل برشلونة وتألق النجم الشاب بيدري في منتخب إسبانيا وإصابة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الذي أجرت معه حوارا قبل مواجهة ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ محمد صلاح : الفارق مع نهائي كييف هو أننا حاليا أبطال ”.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب التشيك في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 سنة.

سبورت

ركزت الصحيفة على قضايا برشلونة وكتبت :“ مشكلة كوتينيو “ و “ لابورتا يبدأ حملة التنظيف “ و “ برشلونة يتردد في المنافسة على التعاقد مع دافيد ألابا ”.

كما تحدثت عن إعلان مانشستر سيتي رحيل سيرجيو أغويرو وكتبت :“ مانشستر سيتي يعلن رحيل سيرجيو أغويرو ”.

الصحيفة اهتمت بنجم برشلونة الشاب بيدري وكتبت :“ بيدري يحصل على مكان في منتخب إسبانيا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بيدري النجم الشاب لبرشلونة ودوره في منتخب إسبانيا وكتبت :“ تأثير بيدري ”.

كما تحدثت عن تطورات التعاقد مع إيريك غارسيا من طرف برشلونة وكتبت :“سباق نهائي من أجل غارسيا“.

كما اهتمت بالنجم البرازيلي نيمار وكتبت :“ نيمار سيتم الحكم عليه في برشلونة ”.

آس

ركزت الصحيفة على المدافع النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ والصراع حول التعاقد معه وكتبت :“سباق نهائي من أجل ألابا ”.

كما تحدثت عن داني أولمو الذي سجل هدف الفوز لمنتخب إسبانيا أمام جورجيا وكتبت :“ داني أولمو بطل لقاء جورجيا في مفكرة خوان لابورتا“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني أمام منتخب جمهورية التشيك في نهائيات أمم أوروبا تحت 21 سنة حيث يكفي الإسبان التأهل لربع النهائي وكتبت :“ نقطة أمام التشيك تساوي ربع النهائي ”.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على إعلان مانشستر سيتي رحيل هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في نهاية الموسم لنهاية عقده وكتبت :“ أغويرو يرحل ”.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإنجليزي ومنتخب بولندا في تصفيات كأس العالم والذي يعرف غياب الهداف البولندي روبيرت ليفاندوفسكي للإصابة وكتبت :“ الأسود يحصلون على راحة خفيفة ”.

الصحيفة اهتمت بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم في إنجلترا وكتبت :“ الجماهير ستكون حاضرة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء منتخب فرنسا أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم وكتبت :“ شارع عثمان ديمبيلي ”.

كما اهتمت بإصابة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي برفقة منتخب بلاده وغيابه عن مواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بايرن ميونخ دون ليفاندوفسكي ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مشكلة تجديد عقود عدة نجوم في الدوري الإيطالي وكتبت :“ دوناروما وإبراهيموفيتش وأنسيني وديبالا عقود الدروع في عصر كوفيد 19 ”.

كما اهتمت بمنتخب إيطاليا ومشوار المدرب مانشيني وكتبت :“ ليبي : برافو مانشيني يدافع كفائز ”.

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لاعب ميلان المعار من تشيلسي فيكايو توموري وكتبت :“ توموري : أرسلوا لي مالديني“.

كما تحدثت عن إنتر ميلان وكتبت :“ إنتر ميلان الجديد ”.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وكتبت :“ بيع رابيو ورامسي وانتظار سيرجيو أغويرو الراحل عن مانشستر سيتي“.