ريال مدريد يدرس مقاضاة طبيب ألمح إلى تعاطي لاعبيه للمنشطات

يدرس ريال مدريد رفع دعوى قضائية ضد الطبيب الإسباني يوفيميانو فوينتيس الذي أثار الشكوك بشأن تعاطي لاعبي الفريق المنشطات، والذي كشف عنه في حلقة من برنامج ”Lo de Évole“، مساء أمس الأحد.

وأعلن جوسيب بيدريرول، اليوم الاثنين، في برنامج ”Jugones“ الذي يقدمه على محطة ”LaSexta“ أن يوفيميانو شكك في تعاطي لاعبي ريال مدريد للمنشطات.

وسأل جوردي إيفول الطبيب يوفيميانو عن علاقته مع الأندية الإسبانية المختلفة، بما في ذلك فالنسيا وريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد

وفي رده على سؤال عن نادي فالنسيا، قال الطبيب يوفيميانو بشكل واضح وصريح إن ذلك لا يحدث (تعاطي المنشطات)، لكن عندما سئل عن نفس الشيء في ريال مدريد، أثارت إجابته شكًا في إدارة النادي، حيث صمت طويلا ورد قائلا: ”لن أجيب على هذا السؤال“، وذلك وفقا لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية.

La pregunta es clara:

¿Asesoró usted al Real Madrid? La respuesta, sacaría un 10 en algún ejercicio de acrobacia. #LoDeEufemiano pic.twitter.com/XRydQ7gfDS — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

من ناحية أخرى، قال موقع ”ديفينسا سنترال“ إن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي وضع نظاما غذائيا خاصا للكرواتي لوكا مودريتش الذي يؤدي بشكل رائع هذا الموسم.

وغاب مودريتش، البالغ من العمر 35 عاما، عن مباراة منتخب بلاده أمام مالطا، وسيكون قادرًا على التفكير في الشهر الحاسم الذي يأتي بعد ذلك بمواجهات ضد ليفربول وبرشلونة؛ من أجل مستقبل دوري أبطال أوروبا والدوري، على التوالي.

ولا شك أن أداء مودريتش القوي رغم تقدمه في العمر هو ما أثار الشكوك بشأن تعاطي المنشطات في ريال مدريد، لكن الدولي الكرواتي يهتم بنظامه الغذائي بدقة وفقا لما حدده زيدان نفسه.

ويهتم النظام الغذائي للدولي الكرواتي بكميات الطعام ويتبع ذلك حرفيا. كل ذلك ينظمه المدير الفني ويؤديه خبراء التغذية في النادي.

ولا شك أن النظام الغذائي ضروري في حالة مودريتش حتى يتمكن من إطالة مسيرته المهنية إلى أقصى حد، فهو ليس لاعبًا قويًا مثل كريستيانو رونالدو أو سيرجيو راموس أو زلاتان إبراهيموفيتش، لكن إذا اعتنى بهذا الجانب من نظامه الغذائي، فيمكنه اللعب لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات أخرى على أعلى مستوى.

يركز نظام مودريتش الغذائي على الخضار والأسماك والدجاج المسلوق والمشوي، بالإضافة إلى محاولة تجنب اللحوم الحمراء وحتى الحليب، وقد كانت هذه بعض ”الأسرار“ التي نقلها زيدان إلى مودريتش، والتي يتابعها الدولي الكرواتي حرفيا ليبقى صغيرا وبصحة جيدة.