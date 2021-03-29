تقارير: يوفنتوس يستهدف عقد صفقة تبادلية مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي يوفنتوس في الدخول بصفقة تبادلية مع نظيره برشلونة، تشمل الأرجنتيني باولو ديبالا والفرنسي عثمان ديمبلي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”توتو سبورت“، يوم الإثنين، فإن يوفنتوس يريد تكرار مسألة الصفقة التبادلية التي حدثت بينهما سابقا، وشهدت رحيل بيانيتش إلى برشلونة والبرازيلي آرثر ميلو إلى ”اليوفي“.

Juve e Barça ci ripensano? Dopo Pjanic-Arthur, possibile scambio Dybala-Dembélé https://t.co/JaLhj4SBes — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) March 29, 2021

وأوضح التقرير، أن يوفنتوس يسعى للتواصل مع إدارة برشلونة الجديدة برئاسة خوان لابورتا، وبداية العلاقات بينهما.

وينتهي عقد ديبالا في يونيو 2022، ويهدف للرحيل عن يوفنتوس بعد قلة مشاركته مؤخرا مع الفريق الإيطالي، كما لم يوافق حتى الآن على التوقيع على عقد جديد.

وسجل ديبالا 3 أهداف وقدم تمريرات حاسمة هذا الموسم، لكنه تمكن من الظهور في 16 مباراة فقط بسبب الإصابات ومعاناته مع فيروس كورونا.

وانضم ديمبلي، الذي استعاد مستوياته الرائعة مؤخرا، إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 17/18 قادما من بروسيا دورتموند، وينتهي عقده بنهاية يونيو 2022.

وسجل النجم الفرنسي 9 أهداف خلال 33 مباراة شارك بها مع برشلونة خلال الموسم الجاري في مختلف البطولات.