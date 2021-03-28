موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يزاحم برشلونة ومانشستر سيتي على روميلو لوكاكو

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد انضم إلى برشلونة في الصراع على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع لوكاكو الصيف المقبل، مع صعوبة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني.

وسبق أن ذكرت شبكة ”ESPN“ أن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند الصيف المقبل.

There’s actual ice in Romelu Lukaku’s veins, man. What an absolutely incredible CF. He’s got it all. pic.twitter.com/oOWLsYqx8a — IG (@CatenaccioIG) March 27, 2021

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن ريال مدريد يزاحم برشلونة ويريد التعاقد مع لوكاكو في السوق الصيفي المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد مثل برشلونة يجد صعوبة في إتمام صفقة هالاند، وكيليان مبابي من باريس سان جيرمان؛ لذلك بدأ يفكر في خيارات جديدة بينها لوكاكو.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن ريال مدريد وبرشلونة ليسا الناديين الوحيدين اللذين يريدان التعاقد مع لوكاكو، فمانشستر سيتي وتشيلسي مهتمين بضم اللاعب.

ولوكاكو البالغ من العمر 27 عاما انضم لإنتر ميلان من مانشستر يونايتد صيف العام 2019 مقابل 74 مليون يورو.

وسجل لوكاكو مع إنتر ميلان 59 هدفا وصنع 13 في 85 مباراة علما أن عقده مع النيراتزوري يمتد حتى يونيو 2024، وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إنتر ميلان لا ينوي بيع اللاعب.