موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يزاحم برشلونة ومانشستر سيتي على روميلو لوكاكو

أفادت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد انضم إلى برشلونة في الصراع على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي.

وتردد أن برشلونة يريد التعاقد مع لوكاكو الصيف المقبل، مع صعوبة التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني.

وسبق أن ذكرت شبكة ”ESPN“ أن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند الصيف المقبل.

There’s actual ice in Romelu Lukaku’s veins, man. What an absolutely incredible CF. He’s got it all. pic.twitter.com/oOWLsYqx8a

— IG (@CatenaccioIG) March 27, 2021