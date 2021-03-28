مدرب البرتغال يؤكد تلقيه اعتذارا من الحكم.. وكريستيانو رونالدو يعلق على واقعة غضبه

كشف فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، على أنه تلقى اعتذارًا من الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار مواجهة فريقه ضد صربيا، مساء السبت، في تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهت المباراة التي أقيمت في بلغراد بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة الأوروبية الأولى، بعد أن عبَرت كرة كريستيانو رونالدو، خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأبعدها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، الذي أنقذ -أيضًا- محاولة أخرى للتهديف من برناردو سيلفا.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضًا، قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس، قبل ثوان على صفارة النهاية، بعد الاعتراض على قرارات الحكم الهولندي، الذي أدار المباراة بدون وجود نظام حكم الفيديو المساعد.

وقال سانتوس في تصريحاته عقب المباراة لقناة ”RTP“ البرتغالية: ”حذرت لاعبي فريقي خلال الاستراحة بين الشوطين من أن صربيا ستغير طريقة اللعب.. ولا يمكنني تفسير سبب تركنا لهم يحققون هذه العودة“.

وأضاف: ”لكننا استعدنا السيطرة على المباراة، بعد تعادلهم وأحرزنا هدفًا في نهاية المباراة لم يحتسب“.

Portugal boss Fernando Santos reveals referee APOLOGISED to him after incredible blunder https://t.co/yvZKa3Hpqy — MailOnline Sport (@MailSport) March 28, 2021

وتابع: ”الحكم اعتذر لي عقب المباراة، وقال لي إنه محرج، وأنا أكن له احترامًا كبيرًا، لكن لا يجوز في مثل هذه المنافسة، عدم وجود تقنية VAR أو تقنية خط المرمى“.

وأردف: ”إنها المرة الثانية التي أشعر فيها بالأسف بعد مباراة تأهيلية، دخلت الكرة بنصف متر داخل المرمى، ولم يكن هناك عائق بين الحارس والخط، كانت واضحة جدًا، لقد اعتذر لي، لكن هذا لن يحل المشكلة“.

كريستيانو رونالدو يلقي شارة القيادة أرضا ويغادر الملعب غاضبا (فيديو) https://t.co/AqWEX5Dbql pic.twitter.com/4TKhVi7Rr6 — إرم سبورت (@EremSports) March 27, 2021

تعليق رونالدو

من جانبه، علق كريستيانو رونالدو، على ما حدث منه بعد المباراة، عبر حسابه على ”فيسبوك“، قائلا: ”كوني قائدًا لمنتخب البرتغال، هو أحد أعظم الأمور التي أفخر بها في حياتي، ودائمًا ما قدمت وسأقدم كل ما لدي لبلدي، هذا لن يتغير أبدًا“.

وأكمل: ”لكن هناك لحظات من الصعب مواجهتها، خصوصًا عندما تشعر بأن أمة بالكامل تتضرر، نرفع رؤوسنا إلى الأعلى ونواجه التحدي المقبل“.

https://www.instagram.com/p/CM8EecQA6Z4/

وستلتقي صربيا الثلاثاء المقبل خارج أرضها مع أذربيجان، بينما يلتقي منتخب البرتغال مع لوكسمبورغ في اليوم نفسه.

وتتصدر صربيا المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال، بعد أول جولتين، بينما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث بثلاث نقاط، بعد الفوز 1-صفر على إيرلندا.