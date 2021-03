مدرب البرتغال يؤكد تلقيه اعتذارا من الحكم.. وكريستيانو رونالدو يعلق على واقعة غضبه

كشف فرناندو سانتوس، مدرب البرتغال، على أنه تلقى اعتذارًا من الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار مواجهة فريقه ضد صربيا، مساء السبت، في تصفيات كأس العالم 2022.

وانتهت المباراة التي أقيمت في بلغراد بالتعادل 2-2 ضمن المجموعة الأوروبية الأولى، بعد أن عبَرت كرة كريستيانو رونالدو، خط المرمى في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأبعدها المدافع الصربي ستيفان ميتروفيتش، الذي أنقذ -أيضًا- محاولة أخرى للتهديف من برناردو سيلفا.

وألقى رونالدو شارة القيادة أرضًا، قبل أن يغادر الملعب ويتجه إلى غرفة الملابس، قبل ثوان على صفارة النهاية، بعد الاعتراض على قرارات الحكم الهولندي، الذي أدار المباراة بدون وجود نظام حكم الفيديو المساعد.

وقال سانتوس في تصريحاته عقب المباراة لقناة ”RTP“ البرتغالية: ”حذرت لاعبي فريقي خلال الاستراحة بين الشوطين من أن صربيا ستغير طريقة اللعب.. ولا يمكنني تفسير سبب تركنا لهم يحققون هذه العودة“.

وأضاف: ”لكننا استعدنا السيطرة على المباراة، بعد تعادلهم وأحرزنا هدفًا في نهاية المباراة لم يحتسب“.

