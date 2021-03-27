كالتشيو ميركاتو: ميلان غير قادر على تلبية طلبات دوناروما

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان غير قادر على تلبية طلبات الحارس جيانلويجي دوناروما ووكيله مينو رايولا، بشأن شروط تجديد العقد بين الطرفين.

وينتهي عقد دوناروما مع ميلان، في 30 يونيو المقبل، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة ناديه منذ يناير الماضي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“ فقد قدم ميلان لدوناروما عرضًا لتجديد عقده لمدة 5 مواسم، على أن يحصل الحارس الشاب على راتب سنوي يبلغ 7.5 مليون يورو، ويرتفع بالمكافآت إلى 8 ملايين يورو.

وأوضح الموقع أن مينو رايولا، وكيل دوناروما، يطلب حصول موكله على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت.

Gigio Donnarumma worldclass save on his birthday..

LOVE IT 🤝🤝🤝pic.twitter.com/Ld4rhbQaSW — Karim (@Futball_Karim) February 25, 2021

ويشار إلى أن دوناروما يحصل بموجب عقده الحالي مع ميلان على 6 ملايين يورو.

وأضاف ”كالتشيو ميركاتو“ أن رايولا يريد أن يكون العقد الجديد لدوناروما مع ميلان لمدة موسم أو موسمين على الأكثر.

يشار إلى أن دوناروما الذي يبلغ من العمر 22 عامًا، بدأ مسيرته مع الفريق الأول لميلان، في يوليو 2015، ومنذ ذلك الحين شارك مع في 241 مباراة، تلقى فيها 257 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 83 مرة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، وحصد 59 نقطة من 28 مباراة، ويتأخر بـ6 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل.