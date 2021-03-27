الصحف الرياضية: حرب مليونية من أجل هالاند... إبراهيموفيتش ورونالدو الرغبة المجنونة (صور)

شكلت أخبار المنتخبات الأوروبية المشاركة في تصفيات كأس العالم 2022، والصراع الكبير حول النجمين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأخبار سوق الانتقالات ومصير عدة لاعبين في الأندية الكبرى والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد والنجمين كريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجمين كيلياني مبابي وإيرلينغ هالاند اللذين يسعى ريال مدريد لضمهما وكتبت: ”نجمان ومصير واحد“.

كما تحدثت عن المنتخب الإسباني وكتبت: ”لويس إنريكي استعمل 57 لاعبا“.

واهتمت الصحيفة بأتلتيكو مدريد ومصير نجمه ماركوس لورينتي وكتبت: ”أتلتيكو مدريد لن يتفاوض بشأن ماركوس لورينتي ويرغب في رفع الشرط الجزائي في عقده“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المعركة الكبرى بين أندية كبيرة لضم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”حرب مليونية من أجل هالاند“.

كما تحدثت عن اهتمام برشلونة بنجم شاب من فالنسيا وكتبت: ”فابيو بلانكو جوهرة فالنسيا التي يرغب برشلونة في التعاقد معها“.

كما اهتمت بالمنتخب الإسباني ورغبة المدرب لويس إنريكي في إشراك جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش في اللقاءين القادمين“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حوارها مع البوسني ميرالم بيانيتش لاعب وسط برشلونة وكتبت: ”بيانيتش: ”أحلم بملعب كامب نو بكل جماهيره“.

كما اهتمت بمتابعة برشلونة للاتصالات بين باريس سان جيرمان وإيمرسون.

أس

ركزت الصحيفة على نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور وكتبت: ”تعويذة فينيسيوس جونيور“.

كما اهتمت بماركوس لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني وكتبت: ”مانشستر يونايتد يعرض 80 مليون يورو مقابل لورينتي“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على منتخب إنجلترا وحظوظ قائد ليفربول جوردان هندرسون في اللحاق بنهائيات أمم أوروبا وكتبت: ”غاريث ساوثغيت يقول إن جوردان هندرسون سيواجه سباقا مع الزمن ليكون لائقا للمشاركة في نهائيات أمم أوروبا هذا الصيف“.

كما تحدثت عن مانشستر يونايتد وإمكانية عودة لاعبه المعار جيسي لينغارد وكتبت: ”مانشستر يونايتد يعيد جيسي لينغارد“.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تحرك أساطير آرسنال لمناقشة الوضعية الحالية للفريق وكتبت: ”أفعال لا أقوال“.

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا وهدافه هاري كين وكتبت: ”ساوثغيت يقدم نصائح لهاري كين لإنهاء أرقامه القياسية وتحطيمها“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة منتخب فرنسا أمام إسكتلندا في دوري الأمم الستة للرغبي وفشله في الفوز باللقب الذي ذهب لمنتخب ويلز وكتبت: ”فرصة أخرى ضاعت“.

كما اهتمت بلقاء كازاخستان والمنتخب الفرنسي في تصفيات كأس العالم 2022 وكتبت: ”مع التفكير أيضا في نهائيات أمم أوروبا“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على النجمين المخضرمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش وكتبت: ”إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو: الرغبة المجنونة“.

كما اهتمت بلاتسيو وكتبت: ”لاتسيو آمن“.

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الكولومبي لويس مورييل لاعب أتلانتا وكتبت: ”مورييل وجه من إنتر ميلان“.

كما اهتمت بيوفنتوس واهتمامه بلاعبين جدد في سوق الانتقالات القادم وكتبت: ”يوفنتوس أنت في حاجة لجوردان للطيران“.