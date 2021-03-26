رسميًا.. إيطاليا تعلن إقامة المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية بحضور جماهيري

أعلن جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن بلاده ستستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2021، كما كان مخططا وبحضور جماهير في الاستاد.

وقال جرافينا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: ”أنا متأكد من أننا سنفتتح بطولة أوروبا في روما ووسط جماهير في الاستاد“.

وتنطلق البطولة، المؤجلة منذ العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19، في الاستاد الأولمبي في روما يوم 11 يونيو بمواجهة بين إيطاليا وتركيا.

وأضاف: ”ما زلت لا أعرف عدد الجماهير التي ستحضر، ولكن بالتأكيد ستحضر جماهير، استثمرنا عامين من الجهد الشاق ونحن مقتنعون بأنه في السابع من أبريل سنقدم الرد لليويفا ولن يتمكن من تجاهله“.

وأعلن الاتحاد الإيطالي، اليوم الجمعة، أن المنتخب الوطني رتب مباراتين للاستعداد لبطولة أوروبا 2021 ضد سان مارينو وجمهورية التشيك.

ويستضيف استاد ساردينيا في كالياري مباراة سان مارينو يوم 28 مايو أيار، قبل مواجهة التشيك على استاد ريناتو دالارا في بولونيا يوم الرابع من يونيو حزيران.

وتنافس إيطاليا في المجموعة الأولى ضد تركيا وسويسرا وويلز في روما، كما تستضيف العاصمة الإيطالية مباراة بدور الثمانية.

وإيطاليا واحدة من 12 دولة داخل أوروبا تستضيف البطولة، وكانت تحوم شكوك حول الخطة الأصلية بإقامة البطولة في مناطق متفرقة بالقارة مع استمرار انتشار العدوى.

وكانت الحكومة الدنماركية قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستسمح بحضور 12 ألف مشجع على الأقل في مباريات بطولة أوروبا لكرة القدم في كوبنهاغن، في قرار رحب به الاتحاد المحلي للعبة.

وأبلغ يوي موغنسن وزير الثقافة الدنماركي محطة ”دي.آر“ التلفزيونية، اليوم، أن استاد باركن سيفتح 30 في المئة من سعته، التي تشمل 38 ألف مشجع، مشيرا إلى إمكانية استقبال المزيد من الجماهير إذا سمحت ظروف كوفيد-19 في البلاد.

وستلعب الدنمارك ضد فنلندا وبلجيكا وروسيا على استاد باركن الذي يستضيف أيضا مباريات بدور الـ16 في البطولة التي تأجلت لعام بسبب الوباء، وستقام بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

DET BLIVER EN FANTASTISK SOMMER! 🇩🇰⚽️☀️ Der er opbakning til at få fans i Parken til sommerens EM-kampe på dansk jord 🙌 Læs mere her: https://t.co/O1rxQAeNDt#ForDanmark #EMpåhjemmebane pic.twitter.com/dh2zW6rVh3 — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) March 25, 2021

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ في وقت سابق 12 مدينة مضيفة بتحديد إمكانية استقبال الجماهير في المباريات قبل مطلع أبريل المقبل.