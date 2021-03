ESPN: بروسيا دورتموند يحدد سعر بيع إيرلينغ هالاند

حددت إدارة بروسيا دورتموند الألماني سعر صفقة التخلي عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبات هالاند البالغ من العمر 20 عاما هدفا لكبار الأندية الأوروبية بعد مستواه المميز مع بروسيا دورتموند ومن قبله مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب شبكة ”ESPN“ فإن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند في السوق الصيفي المقبل.

The time Erling Haaland scored NINE goals in a game for Norway at the U20 World Cup ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

(🎥: @FIFAcom)pic.twitter.com/zloxnB0ILO

— B/R Football (@brfootball) March 24, 2021