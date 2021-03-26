ESPN: بروسيا دورتموند يحدد سعر بيع إيرلينغ هالاند

حددت إدارة بروسيا دورتموند الألماني سعر صفقة التخلي عن المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وبات هالاند البالغ من العمر 20 عاما هدفا لكبار الأندية الأوروبية بعد مستواه المميز مع بروسيا دورتموند ومن قبله مع ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وبحسب شبكة ”ESPN“ فإن بروسيا دورتموند يريد الحصول على 180 مليون يورو للسماح برحيل هالاند في السوق الصيفي المقبل.

The time Erling Haaland scored NINE goals in a game for Norway at the U20 World Cup ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ (🎥: @FIFAcom)pic.twitter.com/zloxnB0ILO — B/R Football (@brfootball) March 24, 2021

وانتقل هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بروسيا دورتموند في يناير 2020 مقابل 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وسجل المهاجم النرويج 49 هدفا وصنع 11 في 49 مباراة مع بروسيا دورتموند.

ويرتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، لكن السعر الذي يطلبه بروسيا دورتموند قد يمنع أي ناد من التعاقد معه.

وأشارت ”ESPN“ إلى أن بروسيا دورتموند قد يتبع مع هالاند نفس الأسلوب الذي اتبعه في الإبقاء على نجمه الإنجليزي جادون سانشو، الذي سعى مانشستر يونايتد للتعاقد معه الصيف الماضي.

ورفضت إدارة بروسيا دورتموند التفاوض مع مانشستر يونايتد على صفقة سانشو بأقل من 120 مليون يورو، ما أفشل إتمام الصفقة.