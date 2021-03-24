تقارير: زيدان على رأس قائمة المرشحين لقيادة يوفنتوس خلفا لبيرلو

كشفت تقارير صحفية، على أن زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أصبح على طاولة يوفنتوس لخلافة المدرب الحالي أندريا بيرلو، الذي يواجه أزمة في ظل تراجع نتائج ”اليوفي“.

وودّع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو، كما أصبحت فرصة حفاظه على لقب الدوري الإيطالي صعبة، بعد السقوط في الجولة الماضية أمام بينفينتو.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”لاغازيتا ديلو سبورت“، يوم الأربعاء، فإن ماسيماليانو أليغري وزيدان على رأس قائمة إدارة اليوفي لخلافة بيرلو.

Andrea Pirlo'dan memnun olmayan ve teknik direktör arayışında olan Juventus yönetimi, Zinedine Zidane ile görüşmeyi planlıyor. 📰 La Gazzetta Dello Sport pic.twitter.com/itCQ8YDYAo — mackolik (@mackolik) March 24, 2021

وأوضحت أن الأنظار حاليًا تتجه نحو مساعد بيرلو، إيغور تيودور، ليتولى القيادة الفنية للفريق مؤقتًا، حتى الاستقرار على المدرب الجديد.

وألقت الصحيفة الضوء على تصريحات أليغري، مع شبكة ”سكاي إيطاليا“ مؤخرًا والتي تحدث خلالها على إمكانية عودته لقيادة ”اليوفي“، حيث أجاب: ”لا أعلم، من الصعب القول الآن. ما زلت لا أعرف أي شيء عن مستقبلي“.

وأشارت أن زيدان يأتي على رأس القائمة، حيث ينتهي عقده مع ريال مدريد في يونيو 2022، ولكن لم يتواصل النادي الإيطالي مع المدرب الفرنسي، حتى الآن.

كما رشحت الصحيفة الإيطالية مدربين آخرين، مثل: روبرتو مانشيني، لوتشيانو سباليتي، وسيميوني إنزاغي، الذي لم يجدد عقده مع لاتسيو لقيادة ”السيدة العجوز“.

وكان برنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني الشهير، قد ألمح إلى أن زيدان أقرب إلى الرحيل عن ريال مدريد، من البقاء عقب نهاية الموسم الحالي، موضحة أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يخطط لمنحه مهمة تدريب ”الديوك“ في الصيف المقبل، عقب بطولة يورو 2020.