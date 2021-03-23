ماركا: كريستيانو رونالدو سيغادر يوفنتوس إذا اتصل به ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو من الممكن أن يعود إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، إذا أراد النادي الملكي ذلك.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ المقربة من إدارة ريال مدريد، تقريرًا أشارت فيه إلى أن عودة رونالدو إلى ريال مدريد يمكن أن تصبح حقيقة واقعة، وسيكون على استعداد لمغادرة يوفنتوس إذا اتصل به النادي الملكي.

وغادر رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، ريال مدريد إلى يوفنتوس، صيف العام 2018، مقابل نحو 100 مليون يورو، بعدما أمضى 9 مواسم في سانتياغو برنابيو.

وكريستيانو متحمس لهذا الاحتمال، حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رونالدو كان ”أسطورة“ في ريال مدريد، وساهم بجزء كبير من تاريخ الريال، فضلًا عن أنه مقتنع بأنه لا يزال بإمكانه المساهمة كثيرًا.

وبالطبع تعزّز الأرقام من إيمان كريستيانو بقدراته حال عودته إلى الريال، حيث سجل 30 هدفًا في 34 مباراة هذا الموسم، وبنفس قوة التسجيل مثل السنتين السابقتين له في يوفنتوس، حيث سجل 37 هدفًا في 46 مباراة موسم 2019/2020، و28 هدفًا في 43 مباراة بموسم 2018/2019.

مشروع في أزمة

يدرك كريستيانو رونالدو أن مغامرته في إيطاليا قد انتهت، فقد غادر إلى تورينو مقتنعًا أنه سيقود ”مشروع الأبطال“، والتتويج مع يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، وأنه سيعيد ”السيدة العجوز“ للعهد الذي لعب فيه دور البطولة مع ريال مدريد، لكن الواقع كان مختلفًا لدرجة أنه بعد 3 مواسم، يريد إنهاء مسيرته في اليوفي.

وبدأ مشروع يوفنتوس بالتراجع بمرور الوقت، وأزال الوهم الذي تركه في عقل كريستيانو، وقرار النادي بالمراهنة على بيرلو لم يقنعه، وأثبت الوقت أنه كان على حق.

وتابعت الصحيفة: ”يوفنتوس الآن مثل برميل بارود، وأصبح كريستيانو محور الانتقادات على الرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه، لذلك يرغب النجم البرتغالي بترك النادي، والرحيل عن قلعة اليوفي.

ومع استعداد كريستيانو للمغادرة، والأمل القوي في العودة إلى مدريد، سيتعين على إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز اغتنام هذه الفرصة العظيمة، في ظل ترحيب زملائه سيرجيو راموس، وكريم بنزيما، والمدرب زين الدين زيدان.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس صيف العام 2022، لكن تقارير إيطالية قالت إن إدارة يوفنتوس قد تتجه لبيع اللاعب مع فشله بقيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا، خاصة أنه يحصل على نحو 30 مليون يورو كراتب سنوي.

وسبق أن سجل رونالدو 450 هدفًا مع ريال مدريد، خلال 438 مباراة في مختلف المسابقات، ونال مع الفريق 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني، و3 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 ألقاب في السوبر الأوروبي.