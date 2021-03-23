حفيد الديكتاتور الإيطالي موسوليني يوقع أول عقد احترافي مع لاتسيو

وقع رومانو فلورياني موسوليني، حفيد الديكتاتور الإيطالي الراحل، بينيتو موسوليني، أول عقد احترافي له في عالم كرة القدم مع نادي لاتسيو، الذي انضم له مؤخرا بفريق تحت 19 عاما.

رومانو يشغل مركز الظهير الأيمن، وهو نجل أليساندرا موسوليني التي شغلت أيضا منصبا في البرلمان الأوروبي.

ونشر رومانو عبر صفحته بحسابه على ”إنستغرام“ صورة له خلال توقيعه عقداً احترافيا حتى عام 2024.

وكتب موسوليني: ”يسعدني أن أوقع أول عقد احترافي لي مع لاتسيو، وأن أقضي 3 سنوات أخرى بهذا القميص“.

ورومانو هو الابن الثالث لأليساندرا موسوليني وزوجها ماورو فلورياني، وحفيد بينيتو موسوليني، الذي كان حاكما لإيطاليا بين 1922 و1943 وقادها للتحالف مع ألمانيا بقيادة هتلر لخوض الحرب العالمية الثانية ضد دول الحلفاء.

ويشتهر ألتراس لاتسيو بتصرفاتهم المتطرفة وهو ما سبب مشاكل للنادي في أكثر من مناسبة بسبب استخدام الصور الفاشية.

وسبق أن أشهر عدد من جمهور لاتسيو في أبريل 2019 لافتة ”تحية لبينيتو موسوليني“ في الساحة التي شهدت إعدامه عام 1945 قبل مواجهة ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

كما عُوقب النادي من قبل ”يويفا“ باللعب دون جماهير، إثر رفعهم التحية الفاشية قبل مواجهة سيلتك الأسكتلندي في 2019، بمسابقة الدوري الأوروبي في مباراة الإياب.