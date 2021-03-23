تصفيات كأس العالم.. هجوم مسلح على حافلة منتخب بليز في هايتي (فيديو)

أشارت تقارير صحفية إلى أن حافلة كانت تقل لاعبي منتخب بليز والجهاز الفني والمعاون، تعرضت لهجوم مسلح في هايتي قبل لقاء الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك ضمن تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وقال موقع RMC الفرنسي: إن بعثة منتخب بليز تعرضت لهجوم من قبل مسلحين في هايتي، لكن الحراسة التي كانت تحمي الحافلة تمكنت من ردع المهاجمين.

حافلة منتخب بليز تعرضت لهجوم مسلح في هايتي قبل لقاء الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022، وذلك ضمن تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف). ونجحت الشرطة في الرد على المهاجمين والسماح للبعثة بالمرور. منتخب بليز طلب مغادرة هايتي بأسرع وقت. pic.twitter.com/HUGjIKOTYJ — إرم سبورت (@EremSports) March 23, 2021



وتبدأ التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وسط مناخ من التمرد في هايتي، حيث تعرضت الحافلة للهجوم عندما وصلت البعثة إلى الفندق الذي تقيم فيه قادمة من المطار.

ونجحت الشرطة التي رافقت السيارة في الرد على المهاجمين والسماح للبعثة التي شعرت بلحظات من الرعب بالمرور.

وندد اتحاد هايتي في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك بأعمال العنف، إذ إنه رغم وجود حراسة من أربعة ضباط شرطة، أوقف متمردون مسلحون على دراجات نارية حافلة الفريق بعد التهديد بالبنادق، وحثوا الشرطة على التفاوض معهم حتى تتمكن حافلة الفريق من مواصلة رحلتها إلى الفندق.

ولم يكن الفريق الزائر يتوقع مثل هذا الموقف، لكن رغم الهجوم المسلح إلا أن بعثة الفريق وصلت إلى الفندق بسلام.

ويقول اتحاد هايتي: إنه يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي (الفيفا) وكذلك (الكونكاكاف) لضمان التدريب الآمن قبل المباراة بين الفريقين المقرر إقامتها يوم الخميس، في بورت أو برنس عاصمة هايتي.

وقال قائد بليز ديون ماكولي: ”أنا سعيد بأن الجميع آمنون، وأحيي اللاعبين على بقائهم شجعانًا. لقد كانت لحظة رعب شديدة. فلنواصل العمل كفريق“.

وتعيش هايتي، الواقعة في منطقة البحر الكاريبي، أزمة سياسية عنيفة يوميا تفرضها العصابات المسلحة. ولا يوجد برلمان في البلاد منذ عام، والرئيس الحالي يواجه غضبا شعبيا كبيرا.

وفي هذا المناخ من انعدام الأمن الشديد وصل لاعبو بليز إلى الجزيرة. إذ صُدم البعض من الأحداث، وأعربوا عن رغبتهم في المغادرة في أسرع وقت ممكن.

وتحتل بليز المركز 170 في آخر تصنيف للفيفا مقابل المركز 84 لهايتي التي سبق لها التأهل إلى كأس العالم مرة واحدة العام 1974 في ألمانيا الغربية، وخسرت مبارياتها الثلاث في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة، وكانت أمام الأرجنتين وإيطاليا وبولندا.