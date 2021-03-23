الصحف الرياضية: قدوم غريزمان منع عودة نيمار.. و3 أسود يمكنهم إنقاذ توتنهام

شكل العد التنازلي لـ100 يوم على نهاية عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، ومعركة ريال مدريد لـ100 يوم من عقد سيرجيو راموس، وبداية بيدري مع منتخب إسبانيا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بصراع حراس المرمى في الدوري الإسباني والتنافس الكبير على لقب الدوري الفرنسي وتألق الفرنسي كليان مبابي وأخبار سوق انتقالات برشلونة وبحث توتنهام عن حارس مرمى.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على النجم الشاب بيدري لاعب برشلونة وبدايته مع منتخب إسبانيا الأول وكتبت :“ استمر في اللعب كطفل ”.

كما تحدثت عن تألق حراس الأندية الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني يان أوبلاك وتير شتيغن وتيبو كورتوا وكتبت :“ الدوري الإسباني في أيدٍ أمينة ”.

الصحيفة اهتمت ببقاء 100 يوم في عقد العميد سيرجيو راموس وكتبت :“ ريال مدريد معركة الـ100 يوم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وبقاء 100 يوم في عقده مع برشلونة وكتبت :“ العد التنازلي ”.

كما تحدثت عن بداية بيدري النجم الشاب لبرشلونة برفقة المنتخب الإسباني وكتبت :“ بيدري يبدأ رحلة استدعائه لمنتخب إسبانيا ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الفرنسي إيريك أبيدال المدير التقني السابق لبرشلونة وكتبت :“ أبيدال : إن لم نتعاقد مع غريزمان كان نيمار سيعود ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تسجيل برشلونة 100 هدف هذا الموسم وكتبت :“ 100 هدف من 19 لاعبا مختلفا ”.

كما تحدثت عن بداية بيدري في المنتخب الإسباني وكتبت :“ منتخب إينريكي يبدأ العمل برفقة بيدري ”.

كما اهتمت بنقاش تعاقد برشلونة مع الهولندي ممفيس ديباي وكتبت :“ التعاقد مع ممفيس ديباي مرهون بقمة بين كومان ولابورتا ”.

آس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني تياغو ألكانترا لاعب ليفربول والمنتخب الإسباني وكتبت :“ تياغو ألكانترا : ريال مدريد فريق رائع ”.

كما تحدثت عن صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند بعد تصريحاته الأخيرة وكتبت :“ هالاند إنه صعب ”.

الصحيفة اهتمت بخطة برشلونة القادمة وكتبت :“ برشلونة يقود بخطة 3-4-2-1 ”.

كما اهتمت بأتلتيكو مدريد وحماسه للقب الدوري الإسباني وكتبت :“ سيميوني يعود للتحفيز من أجل الاعتقاد بالفوز باللقب ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فريق توتنهام حيث يبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن تعزيز صفوف الفريق خصوصا في مركز حراسة المرمى وكتبت :“ 3 أسود يمكنها إنقاذ توتنهام ”.

كما اهتمت بمنتخب إنجلترا وخطط المدرب غاريث ساوثغيت وكتبت :“ ساوثغيت لغة العقل ”.

الصحيفة تحدثت أيضا عن مستقبل بروس مدرب نيوكاسل يونايتد في ظل النتائج السيئة للفريق.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت المجلة الفرنسية على الصراع حول لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم وكتبت ملفا عن تاريخ الدوري الفرنسي والمواسم التي شهدت صراعا قويا حول اللقب بعنوان :“ الدوري الفرنسي الدرجة الأولى : السنوات المجنونة ”.

ليكيب

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بمناسبة وصوله للهدف 100 وكتبت :“ مبابي : أمير بـ100 هدف ”.

كما تحدثت عن توتنهام وبحثه عن حارس مرمى وكتبت :“ توتنهام يستهدف ميك مايغنان ، لوريس نحو مانشستر يونايتد ؟ ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على ماسيميليانو أليغري وماوريسيو ساري وهما دون فريق وكتبت :“ اثنان من أكبر المدربين سيعودان للملاعب ”.

كما اهتمت ببكاء زلاتان إبراهيموفيتش خلال ندوة صحفية بمناسبة عودته للمنتخب السويدي.