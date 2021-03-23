برشلونة وريال مدريد يخوضان "معركة الـ100 يوم" للاحتفاظ بميسي وراموس

يخوض ريال مدريد وبرشلونة معركة الـ100 يوم الأخيرة من عقدي القائدين المدافع سيرجيو راموس والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل عدم الاتفاق حول التجديد.

وركزت الصحف الإسبانية على مشكلة تجديد عقد ميسي وسيرجيو راموس، وهما أبرز نجوم الدوري الإسباني، ولا ترغب الجماهير في فقدانهما لدوري منافس.

وكتبت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونية أن العد التنازلي لنهاية عقد ميسي مع برشلونة يدخل الـ 100 يوم الأخيرة، وأكدت أن القائد يملك 100 يوم لتحديد مستقبله، وهي نفس الفترة أمام إدارة برشلونة لإقناعه بالبقاء.

لكن، بحسب الصحيفة، فإن النجم الأرجنتيني قرر حسم قراره بعد نهاية الموسم أو بعد نهاية عقده يوم 30 حزيران / يونيو القادم.

وفي ريال مدريد لم يتوصل سيرجيو راموس وإدارة ريال مدريد لاتفاق حول تجديد العقد رغم العروض التي قدمتها الإدارة لأن راموس يصر على موقفه بعقد لمدة موسمين ونفس الراتب، وليس لموسم واحد، كما يرغب فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وأكدت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها أن إدارة ريال مدريد ستخوض معركة الـ 100 يوم القادمة لإقناع راموس بالبقاء اعتمادا على العلاقة الجيدة بين سيرجيو راموس وفلورنتينو بيريز ولكون المفاوضات لم تغلق بين الطرفين.

وفي ظل الاتفاق بين الأندية الأوروبية الكبرى بعدم التفاوض مع لاعبين حتى في الفترة الحرة من عقدهم، فما زال هناك أمل في التوصل لحل يبقي سيرجيو راموس في ريال مدريد.

ولن يكون راموس الوحيد الذي ينتهي عقده بعد 100 يوم فالجناح لوكاس فاسكيز بدوره رفض عرض تجديد عقده، وترغب إدارة ريال مدريد في بقائه، وما زالت المفاوضات لم تغلق بشكل نهائي بين الطرفين.