ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يوسع الفارق في الصدارة.. وميسي يلتحق برونالدو في المركز الثاني

سجل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ”هاتريك“ لفريقه بايرن ميونخ في مرمى شتوتغارت في الدوري الألماني، ليعزز صدارته لترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي ويوسع الفارق عن أقرب مطارديه.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 70 نقطة من 35 هدفا، متقدما بفارق 24 نقطة و12 هدفا عن مطارديه النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، متصدر هدافي الدوري الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، متصدر هدافي الدوري الإسباني، اللذين يمتلكان 46 نقطة من 23 هدفا.

وفشل رونالدو في التسجيل خلال لقاء بينيفنتو، فيما سجل ميسي هدفين لبرشلونة خلال الفوز 6-1 أمام ريال سوسيداد، مساء الأحد.

وفي المركز الرابع يتواجد النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والبرتغالي أندري سيلفا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، برصيد 42 نقطة من 21 هدفا، وكلاهما سجل هدفين في لقاءات نهاية الأسبوع.

وسجل كيليان مبابي هدفين لفريقه باريس سان جيرمان في مرمى أولمبيك ليون ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الفرنسي بـ20 هدفا ويملك 40 نقطة في ترتيب الحذاء الذهبي.

ويحتل متصدرا هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، والدولي المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المركز الـ15 برصيد 34 نقطة من 17 هدفا. وغاب النجم المصري عن لقاءات نهاية الأسبوع، فيما سجل النجم الإنجليزي هدفا في مرمى أستون فيلا.