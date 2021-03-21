ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقلص الفارق مع رونالدو

سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفا في المباراة التي تجمع ميلان مع منافسه فيورنتينا في الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وجاء هدف إبراهيموفيتش في الدقيقة التاسعة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإيطالي، في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

ويتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري الإيطالي وسجل 23 هدفا، ثم روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان ووقع 19 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي لويس مورييل لاعب أتلانتا وسجل 16 هدفا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1. كريستيانو رونالدو، يوفنتوس،23 هدفا.

2. روميلو لوكاكو، إنتر ميلان، 19 هدفا.

3. لويس مورييل، أتلانتا، 16 هدفا.

4. زلاتان إبراهيموفيتش، ميلان، 15 هدفا.