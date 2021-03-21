يوفنتوس ينهي الجدل حول مستقبل كريستيانو رونالدو بتصريحات حاسمة

أنهى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الإيطالي الجدل حوس مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد.

وقبل أيام قال برنامج ”الشرينغيتو“ الإسباني إن رونالدو قد يغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، وإن وكيله خورخي منيديز تحدث مع ريال مدريد لبحث إمكانية عودة رونالدو إلى الميرنغي.

وقال باراتيتشي في تصريحات نقلتها شبكة ”سكاي سبورت“ إن يوفنتوس قرر بقاء رونالدو والاحتفاظ بخدمات أفضل لاعب في العالم.

هل انتهت آمال يوفنتوس في الاحتفاظ بلقب الدوري الإيطالي للمرة العاشرة تواليا؟ — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

وأكد بعد الخسارة أمام بينفينتو: ”قررنا بقاء رونالدو، إنه أفضل لاعب في العالم وسيبقى معنا وننتظر منه المزيد في الفترة المقبلة، نتيجة مباراة واحدة لن تغير وجهات نظرنا أو استراتيجيتنا“.

وعن خسارة يوفنتوس أمام بينفينتو في الدوري الإيطالي اعترف باراتيتشي بأن أداء الفريق لم يكن بمستوى معايير الفريق، لكنه أصر على أن المدرب أندريا بيرلو سيظلان جزءًا من الاستراتيجية المستقبلية لليبانكونيري.

وأوضح باراتيتشي ”كانت نتيجة غير متوقعة. أنا هنا فقط للتأكيد على أننا على مر السنين قدمنا الكثير من الفرح للجماهير، وللأسف نمنحهم اليوم خيبة أمل“.

وتابع ”كان أداءً سيئًا، علينا ألا نخفض رؤوسنا ونواصل العمل ونفهم أخطائنا ونحاول عدم تكرارها“.

وبخسارته أمام بينفينتو يكون يوفنتوس قد خسر 4 مرات، ويتأخر بـ10 نقاط عن إنتر ميلان متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، الذي لعب مباراة أقل.

ويملك يوفنتوس 55 نقطة من 27 مباراة ويبدو أن حملة الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي ستتوقع عند 9 ألقاب متتالية.