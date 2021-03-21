الدوري الإيطالي: يوفنتوس يبتعد عن المنافسة بعد الخسارة أمام بينيفنتو

واصل يوفنتوس نتائجه السلبية وسقط أمام نظيره بينيفنتو بالخسارة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإيطالي.

واقترب يوفنتوس من توديع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد ابتعاده عن إنتر ميلان المتصدر بفارق 10 نقاط وبنفس عدد المباريات، فيما يتبقى 11 مباراة فقط لكل فريق.

بينفينتو يكبد #يوفنتوس الخسارة الرابعة في الدوري الإيطالي ويقلص حظوظه في التتويج باللقب

يوفنتوس يبتعد بـ10 نقاط عن #إنتر_ميلان المتصدر الذي لعب مباراة أقل#إرم_سبورت #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jMdyg3Se6W — إرم سبورت (@EremSports) March 21, 2021

وفشل يوفنتوس في هز شباك بينيفنتو رغم سيطرته على مجريات الشوط الأول.

ونجح أدولفو غايش في تسجيل هدف اللقاء الوحيد لبينيفنتو في الدقيقة 69 مستغلا خطأ فادحا من البرازيلي آرثر ميلو.

وبعد الهزيمة توقف رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي المقابل ارتفع رصيد بينيفنتو للنقطة 29 في المركز الـ16.

يذكر أن يوفنتوس يعيش على صفيح ساخن بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: