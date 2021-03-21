رياضة

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يبتعد عن ا...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 16:20 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 16:35 GMT

الدوري الإيطالي: يوفنتوس يبتعد عن المنافسة بعد الخسارة أمام بينيفنتو

يوفنتوس يعيش على صفيح ساخن بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

واصل يوفنتوس نتائجه السلبية وسقط أمام نظيره بينيفنتو بالخسارة بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 28 لبطولة الدوري الإيطالي.

واقترب يوفنتوس من توديع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعد ابتعاده عن إنتر ميلان المتصدر بفارق 10 نقاط وبنفس عدد المباريات، فيما يتبقى 11 مباراة فقط لكل فريق.

وفشل يوفنتوس في هز شباك بينيفنتو رغم سيطرته على مجريات الشوط الأول.

ونجح أدولفو غايش في تسجيل هدف اللقاء الوحيد لبينيفنتو في الدقيقة 69 مستغلا خطأ فادحا من البرازيلي آرثر ميلو.

وبعد الهزيمة توقف رصيد يوفنتوس عند 55 نقطة في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي المقابل ارتفع رصيد بينيفنتو للنقطة 29 في المركز الـ16.

يذكر أن يوفنتوس يعيش على صفيح ساخن بعد وداع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

2021-03-1-96

2021-03-2-83

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