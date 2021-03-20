ماركا: هالاند قد يسير على خطى والده وينضم لمانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، قد يسير على خطى والده بالانضمام لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعيش اللاعب النرويجي فترة رائعة مع فريقه الألماني، حيث سجل 31 هدفا في 30 مباراة، في جميع المسابقات هذا الموسم.

وبزغ اسم هالاند منذ انضمامه لدورتموند، وارتبط اللاعب النرويجي بالانتقال إلى العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ولكن صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أشارت إلى أن هالاند قد يستهدف العودة إلى إنجلترا، للسير على خطى والده الذي لعب مع مانشستر سيتي وليدز يونايتد.

والد هالاند شارك في 41 مباراة مع سيتي، ثم انتهت مسيرته مبكرا بعد تعرضه لإصابة قوية من قبل روي كين في ديربي مانشستر عام 2001.

مانشستر سيتي عندما وقع مع والد هالاند من ليدز في الـ 2000، بعد الصعود للدوري الإنجليزي، لم يكن بإمكانهم توقع مدى أهمية الصفقة بعد 21 عاما.‎‎

وأبرزت ”ماركا“ عودة هالاند إلى مدينة مانشستر لمواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات غوارديولا

وكان غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد أشاد بالمهاجم النرويجي عندما سئل عما إذا كان لديه أي اهتمام بالتعاقد معه، قائلا: ”أرقامه تتحدث عن نفسها، بالطبع هو أحد أفضل المهاجمين في العالم الآن في مثل سنه، إنه لاعب مع بروسيا دورتموند. أنت تفهم أنني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال“.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية، أن هالاند حتى الآن لا يزال مشجعا لليدز، رغم ولادته بعد أسابيع فقط من ترك والده للنادي، من أجل الانضمام لمانشستر سيتي.

ونقلت تصريحات عن اللاعب عندما بلغ 16 عاما: ”هدفي أن أصبح لاعبا أفضل من أبي. أتمنى أن أكون قادرا على خوض مباريات دولية أكثر منه“.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن هالاند لديه 7 مباريات دولية مقارنة بـ 34 مباراة لوالده، كما أن لقب الدوري الإنجليزي الذي يطمح في تحقيقه سيكون قريبا منه، لكن اللاعب لن يحقق حلمه القديم بقميص ليدز، في إشارة إلى مانشستر سيتي.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني، يدخل حيز التنفيذ في يونيو 2022.

ويحتل دورتموند حاليا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين عن آينتراخت فرانكفورت، الذي يحتل المركز الرابع.