الصحف الرياضية: ريال مدريد يتجنب الكبار.. غروب شمس مورينيو.. وهالاند يتجه لمانشستر سيتي (صور)

شكلت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأبرز مباريات السبت في الدوريات الأوروبية، وبينها لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد، واتصال برشلونة بالنجم النرويجي إيرلينغ هالاند، وإعلان خوان لابورتا عن إدارة برشلونة الجديدة وسعيه للحفاظ على النجم ليونيل ميسي.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد لفريق ليفربول وكتبت: ”هذا الفريق يريد أكثر“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ومواجهة غرناطة لمانشستر يونايتد وكتبت: ”غرناطة – مانشستر يونايتد لصنع التاريخ“.

الصحيفة اهتمت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”بالايدوس يضع ميزان حرارة الدوري الإسباني“.

كما اهتمت بلقاءات السبت في الدوري الإسباني وفوز ريال بيتيس على ليفانتي.

سبورت

ركزت الصحيفة على اتصال إدارة برشلونة بوكيل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”اتصال مع هالاند“، وتحدثت أيضا عن إعلان خوان لابورتا عن أسماء نوابه الثلاثة في إدارة برشلونة.

كما تحدثت عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ليفربول هو منافس ريال مدريد في ربع النهائي“.

واهتمت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد لا يرغب في إضاعة مزيد من النقاط“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على إعلان خوان لابورتا عن إدارته الجديدة وتوزيع المسؤوليات وكتبت: ”إلى العمل“.

كما تحدثت عن قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”ريال مدريد يتجنب الكبار“.

كما اهتمت بلقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد لا يرغب في الفشل في البلايدوس“.

أس

ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواجهة ريال مدريد وليفربول وكتبت: ”تحدٍ بين 19 لقباً في دوري أبطال أوروبا“.

وتحدثت الصحيفة عن لقاء سيلتا فيغو وريال مدريد في الدوري الإسباني وكتبت: ”دون سيرجيو راموس“.

الصحيفة اهتمت بسعي إدارة برشلونة للإبقاء على ميسي وكتبت: ”خوان لابورتا يناشد الإبداع للحفاظ على ميسي“.

الصحيفة اهتمت أيضا بقرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على توتنهام ولاعبيه بعد الخروج من الدوري الأوروبي وكتبت: ”لاعبو توتنهام بائسون في حين يواجه جوزيه مورينيو معركة لإنقاذ موسمهم وعملهم“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاءات الأندية الإنجليزية وكتبت عن لقاء مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند: ”هالاند يتجه نحو مانشستر سيتي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز موناكو 4/0 أمام سانت إيتيان في الدوري الفرنسي وكتبت: ”موناكو يفجر الخضر“.

كما اهتمت بلقاء المنتخب الفرنسي أمام منتخب ويلز في دوري الأمم الستة للرغبي وكتبت: ”مهمة ليست سهلة“.

الصحف الإيطالية

كوريري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي ومواجهة روما الممثل الوحيد لإيطاليا أوروبيا لفريق أياكس وكتبت: ”مليئة روما“.

كما تحدثت عن أزمة البرتغالي جوزيه مورينيو بعد خروج فريقه توتنهام من دور الـ16 للدوري الأوروبي وكتبت: ”مورينيو: غروب شمس السبيشل 1 السابق“.

الصحيفة اهتمت بمعارك رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي وكتبت: ”معارك أنييلي“.

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على رغبة ميلان في التعاقد مع لاعبين جديدين هما الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا والكرواتي نيكولا فلاسيتش وكتبت: ”فلاهوفيتش وفلاسيتش: ميلانيش“.

كما تحدثت عن مشكلة منع إنتر ميلان لاعبيه من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم.

واهتمت الصحيفة بيوفنتوس وكتبت: ”بيرلو الخيال من أجل العودة، كريستيانو رونالدو وموراتا مع اثنين من الأسهم“.