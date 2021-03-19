تقارير: باريس سان جيرمان يعرض 30 مليون يورو سنويًا على مبابي.. ونيمار باقٍ حتى 2026

قالت تقارير صحفية إن باريس سان جيرمان سيتقدم بعرض أخير إلى مهاجمه كيليان مبابي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي، في يونيو/حزيران 2022، وذلك عن طريق زيادة راتبه لإقناعه بالبقاء.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، فإن مبابي سيحصل على 26.5 مليون يورو في العام الأخير من عقده، ولديه بند في عقده يسمح بزيادة أجره السنوي، وسيحصل هذا الموسم على 25 مليون يورو.

وقالت الصحيفة التي نقلت عنها صحيفة ”ديفينسا سنترال“ الإسبانية إن باريس سان جيرمان سيرفع الأجر السنوي للمهاجم الفرنسي الشاب إلى 30 مليون يورو في حال موافقته على البقاء في النادي الباريسي.

وحتى الآن يحتل مبابي المرتبة الثانية من حيث الأجور في الفريق والدوري خلف زميله البرازيلي نيمار الذي يحصل على إجمالي 2.1 مليون يورو شهريًا.

وبشكل عام، يحقق المهاجم الفرنسي مبلغًا ضخمًا يبلغ 25 مليون يورو لكل موسم، وسيصبح 26.5 مليون الموسم المقبل في آخر أعوام عقده الحالي لتصل إلى 30 مليون عند الموافقة على التجديد، لكنه رغم ذلك لم يوافق بعد.

وعلى الرغم من أن الوضع الاقتصادي الذي يمر به باريس سان جيرمان ليس الأنسب حاليًا في ظل جائجة ”كوفيد-19″، إلا أنهم في باريس سيفعلون كل ما بوسعهم لتجديد عقد مبابي، خاصة أن وجوده إلى جوار نيمار هو مفتاح تطوير المشروع الهجومي للنادي.

ويمر الفريق الفرنسي بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة ”كوفيد -19″، مثل معظم الأندية، حيث وصلت خسائر باريس سان جيرمان إلى 240 مليون يورو.

ويحظى مبابي باهتمام العديد من أكبر أندية أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد، وليفربول، خاصة أن مستقبله مشرق، ولا يزال صغير السن، ولا ينافسه سوى إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند البالغ من العمر 20 عامًا فقط.

ويتابع ريال مدريد كل خطواته عن كثب، ويقف خلف عدم تجديد المهاجم الدولي لعقده حتى الآن نظرًا لأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يريد رؤيته بالقميص الأبيض.

بقاء نيمار حتى 2026

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نقلًا عن ”Le 10 Sport“ الفرنسية، إن باريس سان جيرمان اقترب من الاتفاق على تجديد عقد نيمار رغم تصريحات أندريه كوري وسيط انتقاله من برشلونة إلى سان جيرمان في 2017 بشأن رغبة اللاعب في العودة لبرشلونة، واللعب إلى جوار ليونيل ميسي.

ويبدو أن التقارب بين باريس سان جيرمان، ونيمار، حقيقة واقعة، إذ فتح اللاعب البرازيلي بنفسه أبواب التجديد ليظل في باريس سان جيرمان. ومنذ ذلك الحين عمل مواطنه ليوناردو المدير الرياضي بلا كلل لتحقيق رغبة المهاجم الدولي.

وبحسب مصادر الصحيفة الفرنسية، اقترب الطرفان من التوصل إلى اتفاق يبقي نيمار في بارس سان جيرمان، حتى يونيو/حزيران 2026.

وبهذه الطريقة سيبقى النجم البرازيلي في باريس حتى يبلغ من العمر 34 عامًا، رغم أنه منذ وصوله للنادي في صيف 2017، لعب نيمار 50٪ فقط من المباريات المحتملة بقميص باريس سان جيرمان، لكن أداءه كان استثنائيًا، وسجل 13 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم.