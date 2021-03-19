رياضة

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: ريال...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 10:58 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 12:22 GMT

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد ضد ليفربول و3 مواجهات نارية أخرى

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت بايرن ميونخ الألماني بطل الموسم الماضي مع وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي. وسيلعب ريال مدريد

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية، بعدما أوقعت بايرن ميونخ الألماني بطل الموسم الماضي مع وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيلعب ريال مدريد الإسباني البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقبا مع ليفربول الإنجليزي، في تكرار لنهائي موسم 2017/2018.

في حين سيلعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يسعى لأول تتويج له في دوري أبطال أوروبا، مع بروسيا دورتموند الألماني، بينما يلعب تشيلسي الإنجليزي مع بورتو البرتغالي.

وفيما يلي نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

مانشستر سيتي VS بروسيا دورتموند

بورتو VS تشيلسي

بايرن ميونخ VS باريس سان جيرمان

ريال مدريد VS ليفربول

قرعة نصف النهائي
بايرن ميونخ أو باريس سان جيرمان VS مانشستر سيتي أو بروسيا دورتموند.

ريال مدريد أو ليفربول VS بورتو أو تشيلسي.

وفيما يلي مواعيد مباريات دوري الأبطال:
دور الـ8
الذهاب: 6/7 أبريل/نيسان.

العودة: 13/14 أبريل/نيسان.

نصف النهائي

الذهاب: 27/28 أبريل/نيسان.

العودة: 4/5 مايو/أيار.

المباراة النهائية ستقام يوم السبت 29 مايو/أيار، على استاد أتاتورك الأولمبي، في مدينة إسطنبول التركية.

وفيما يلي قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي
غرناطة VS مانشستر يونايتد

آرسنال VS سلافيا براغ.

أياكس VS روما

دينامو زغرب VS فياريال

قرعة نصف النهائي
غرناطة أو مانشستر يونايتد VS أياكس أو روما

دينامو زغرب أو فياريال VS آرسنال أو سلافيا براغ

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:
دور الـ8

الذهاب: 8 أبريل/نيسان.

العودة: 15 أبريل/نيسان.

نصف النهائي

الذهاب: 29 أبريل/نيسان.

العودة: السادس من مايو/أيار.

المباراة النهائية ستقام يوم الأربعاء 26 مايو/أيار، على استاد غدانسك في بولندا.

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