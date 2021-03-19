الصحف الرياضية: قرعة بثلاث قنابل.. ميسي ابقَ.. وبوغبا يعود بانفجار حقيقي (صور)

شكلت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجرى اليوم الجمعة، ومباريات إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف باتهام جوزيه مورينيو للاعبي توتنهام بعدم احترام عملهم بعد الخروج من الدوري الأوروبي، ومعجزة رونالد كومان في برشلونة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمنافسين المحتملين لريال مدريد، ممثل إسبانيا الوحيد، وكتبت: ”وجهك مألوف بالنسبة لي“.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة وفياريال لربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”غرناطة وفياريال في القرعة“.

الصحيفة اهتمت بمباراة ريال بيتيس وليفانتي في الدوري الإسباني، وقضية حضور الجماهير لنهائي كأس الملك، وكتبت: ”الاتحاد الإسباني يؤكد عدم حضور الجماهير في ديربي الباسك الكبير في نهائي كأس الملك“.

سبورت

ركزت الصحيفة على دور المدرب الهولندي رونالد كومان في تغيير مستوى برشلونة، وكتبت: ”معجزة كومان“ كما أجرت حوارا مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لبرشلونة، وكتبت: ”جوردي ألبا: ”ميسي فريد من نوعه، وأتمنى أن يستمر في برشلونة“.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة وفياريال لدور ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”غرناطة وفياريال في ربع نهائي الدوري الأوروبي“.

واهتمت الصحيفة بقرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، هم جوز الهند بالنسبة لريال مدريد“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومستقبله في برشلونة، وكتبت: ”ميسي ابق“.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة وفياريال لربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت: ”ناديان من إسبانيا في ربع نهائي الدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وأصعب المنافسين المحتملين لريال مدريد، وكتبت: ”بايرن ميونخ ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان جوز الهند في القرعة“.

أس

ركزت الصحيفة على قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت: ”قرعة بثلاث قنابل“.

كما تحدثت عن تأهل غرناطة وفياريال لربع نهائي الدوري الأوروبي، وكتبت عن تأهل غرناطة: ”رأسية لسولدادو تبقي حلم غرناطة الأوروبي حيا“.

واهتمت الصحيفة بالنجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس لاعب أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”جواو فيلكس يتسلم القيادة“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خروج توتنهام من دور الـ16 للدوري الأوروبي، بعد هزيمته إيابا أمام دينامو زغرب 3/0 بعد شوطين إضافيين، وكتبت: ”جوزيه مورينيو يتهم لاعبيه بعدم احترام عملهم إثر خروج توتنهام من الدوري الأوروبي“.

كما اهتمت الصحيفة، بتأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه في إياب دور الـ16 أمام ميلان 1/0، وكتبت: ”بوغبا يعود بانفجار حقيقي“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نجوم الدوري الفرنسي الدرجة الأولى ورواتبهم وقيمتهم، وكتبت: ”النجوم، كم يكلفون؟“

كما اهتمت بمباراة سانت إيتيان وموناكو في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”موناكو يرغب في قلب المعطيات“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة، على إقصاء ميلان أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 للدوري الأوروبي، وتأهل روما لربع النهائي، وكتبت: ”الشيطان“ و“شكرا روما“.

كما اهتمت الصحيفة بإصابة لاعبي إنتر ميلان بفيروس كورونا، وتأجيل مباراته المقبلة، وكتبت: ”تفشي لقب الدوري“ و“إنتر ميلان يكشف عن حالتين جديدتين لفيروس كورونا ولن يلعب أمام ساسولو“.

واهتمت الصحيفة بيوفنتوس ومصير لاعبيه، وكتبت: ”من كريستيانو رونالدو إلى ديبالا من سيبقى ومن سيرحل؟.