كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تحقيق دينامو زغرب الكرواتي أكبر المفاجآت بإقصائه توتنهام هوتسبير بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من دور الـ16 للدوري الأوروبي، وتأهل ريال مدريد كممثل وحيد لإسبانيا في دوري الأبطال.

وبعد استقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للنصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي من تدريب دينامو زغرب بسبب حكم بحبسه، قاد خليفته دامير كرزنار الفريق لتحقيق المفاجأة بالفوز على ضيفه اللندني 3/0 بفضل ”هاتريك“ للمتألق ميسلاف أورسيتش ليتفوق الفريق الكرواتي 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما أقصى مانشستر يونايتد منافسه ميلان الإيطالي بطل أوروبا 7 مرات من دور الـ16 للدوري الأوروبي أيضا بفضل هدف للنجم الفرنسي بول بوغبا في ميلانو، ليتفوق الفريق الإنجليزي 2/1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

Champions League quarter-final line-up complete ✅

Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris, Porto, Real Madrid 👏

🤔 Best team so far this season?#UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021