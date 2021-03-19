كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ8 في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد تحقيق دينامو زغرب الكرواتي أكبر المفاجآت بإقصائه توتنهام هوتسبير بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو من دور الـ16 للدوري الأوروبي، وتأهل ريال مدريد كممثل وحيد لإسبانيا في دوري الأبطال.

وبعد استقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني السابق للنصر والهلال السعوديين والعين الإماراتي من تدريب دينامو زغرب بسبب حكم بحبسه، قاد خليفته دامير كرزنار الفريق لتحقيق المفاجأة بالفوز على ضيفه اللندني 3/0 بفضل ”هاتريك“ للمتألق ميسلاف أورسيتش ليتفوق الفريق الكرواتي 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما أقصى مانشستر يونايتد منافسه ميلان الإيطالي بطل أوروبا 7 مرات من دور الـ16 للدوري الأوروبي أيضا بفضل هدف للنجم الفرنسي بول بوغبا في ميلانو، ليتفوق الفريق الإنجليزي 2/1 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة.

Champions League quarter-final line-up complete ✅ Bayern, Chelsea, Dortmund, Liverpool, Manchester City, Paris, Porto, Real Madrid 👏 🤔 Best team so far this season?#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2021

وفيما يلي الأندية التي تأهلت إلى دور ربع النهائي في البطولتين:

دوري أبطال أوروبا:

بروسيا دورتموند (ألمانيا)، ليفربول (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، بورتو (البرتغال)، ريال مدريد (إسبانيا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، وتشيلسي (إنجلترا).

الدوري الأوروبي:

أياكس أمستردام (هولندا)، آرسنال (إنجلترا)، دينامو زغرب (كرواتيا)، غرناطة (إسبانيا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، روما الإيطالي، سلافيا براغ (التشيك)، وفياريال (إسبانيا).

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (اليويفا) على الإنترنت تفاصيل إجراء قرعة البطولتين كما يلي:

Assist of the Week goes to = ________ ✍️ Foden 🤝 Gündoğan

Modrić 🤝 Benzema

Pulišić 🤝 Emerson

Alaba 🤝 Choupo-Moting#LaysUnited | @LaysUnited | #UCL pic.twitter.com/FyeQceqBzk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2021

أين ومتى ستقام القرعة؟

ستجري القرعة، اليوم الجمعة 19 مارس/آذار، في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا. وسيبدأ البث المباشر على حسابات اليويفا على موقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، 13:00 بتوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن تُسحب في البداية قرعة دوري الأبطال تليها الدوري الأوروبي.

وسيتم بث مراسم القرعة في البطولتين على قناة beIN SPORTS الإخبارية مباشرة.

كيف ستجرى القرعة؟

وستكون القرعة مفتوحة في دور الـ8 في البطولتين مع وجود مواجهات تحمل الأرقام من 1 إلى 4 لنصف النهائي والنهائي. كما سيتم إجراء قرعة لتحديد صاحب الأرض في المباراة النهائية؛ وذلك لأسباب إدارية.

ولا يوجد في قرعة دور الـ8 مصنفون أو ما يمنع مواجهة فريقين من دولة واحدة، لكن سيتم الإعلان عن أي قيود في حال وجودها قبل بدء مراسم القرعة.

مواعيد مباريات دوري الأبطال:

دور الـ8

الذهاب: 6/7 أبريل/نيسان.

العودة: 13/14 أبريل/نيسان.

نصف النهائي

الذهاب: 27/28 أبريل/نيسان.

العودة: 4/5 مايو/أيار.

المباراة النهائية ستقام يوم السبت 29 مايو/أيار، في استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

Your Europa League quarter-finalists! 🤩 🏆 2020/21 winner will be ______ #UEL pic.twitter.com/Dz1njFvv86 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2021

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي:

دور الـ8

الذهاب: 8 أبريل/نيسان.

العودة: 15 أبريل/نيسان.

نصف النهائي

الذهاب: 29 أبريل/نيسان.

العودة: السادس من مايو/أيار.

المباراة النهائية ستقام يوم الأربعاء 26 مايو/أيار في استاد غدانسك في بولندا.