الدوري الأوروبي: دينامو زغرب يطيح بتوتنهام بـ"ريمونتادا" قوية‎

فجر فريق دينامو زغرب الكرواتي كبرى مفاجآت الدوري الأوروبي، ونجح في إقصاء ضيفه توتنهام الإنجليزي من الدور ثمن النهائي للبطولة بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ16.

انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 62 حيث نجح ميسلاف أورسيتش في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى توتنهام

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 82، لنفس اللاعب ميسلاف أورسيتش، ليتعادل الفريقان بمجموع المباراتين (2/2) حيث فاز توتنهام بمباراة الذهاب 2/0.

وبتعادل الفريقين بمجموع المباراتين، تم اللجوء للأشواط الإضافية، حيث واصل ميسلاف أورسيتش تألقه وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 106، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من أنياب فريق جوزيه مورينيو.

#توتنهام يودع #الدوري_الاوروبي على يد #دينامو_زغرب الذي حقق المفاجأة وتغلب على فريق جوزيه مورينيو 3/0، ليصعد بمجموع المباراتين 3/2 pic.twitter.com/JJivbT0DJT — إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2021

آرسنال يفلت من الخروج أمام أولمبياكوس

وفي نفس الجولة أفلت آرسنال من الخروج بعدما خسر 1-صفر من ضيفه أولمبياكوس اليوناني لكنه تأهل لدور الـ8 بنتيجة إجمالية 3-2، بعد فوزه 3-1 في أثينا الأسبوع الماضي.

أحرز المغربي يوسف العربي هدف أولمبياكوس الوحيد في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وطرد أوسينو با لاعب أولمبياكوس في الدقائق الأخيرة ليتجنب آرسنال الكوابيس المتأخرة وثأر من الفريق اليوناني الذي أطاح به من المسابقة في الموسم الماضي لينتظر قرعة دور الثمانية.

روما يكرر فوزه على شاختار

كما صعد روما الإيطالي لدور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي عقب فوزه 2 – 1 على مضيفه شاختار دونتسيك الأوكراني في مباراة الإياب.

كان روما قد فاز 3 – صفر في معقله على نظيره الأوكراني في مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي.

وخطف روما ورقة الترشح لدور الثمانية في البطولة عن جدارة واستحقاق، بعد فوزه 5 – 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.