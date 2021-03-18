مارسيلو يثير الجدل حول عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد‎ (شاهد)

أثار البرازيلي مارسيلو مدافع نادي ريال مدريد الإسباني الجدل، حول إمكانية مزاملة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مرة أخرى قريبًا.

وتزامل مارسيلو ورونالدو في ريال مدريد لفترة طويلة، حتى قرر النجم البرتغالي الرحيل إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وفي تغريدة له على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ ألمح مارسيلو، إلى إمكانية اللعب بجوار رونالدو، نجم يوفنتوس، في المستقبل، حيث نشر أحد الحسابات الشهيرة فيديو لاحتفال مارسيلو مع رونالدو بقميص ريال مدريد، وكتب عليه ”انسجام“.

وعلق مارسيلو على هذا الفيديو من حسابه الرسمي، وكتب: ”قريبًا“، مع وجه ضاحك.

#مارسيلو يكتب تعليق soon على صورة تجمعه مع #كريستيانو_رونالدو .. هل يعود ”الدون“ إلى #ريال_مدريد أم يرحل مارسيلو إلى #يوفنتوس ؟ شارك برأيك pic.twitter.com/sSaBMtXAks — إرم سبورت (@EremSports) March 18, 2021



وأشعل تعليق مارسيلو الجدل على مواقع التواصل، خاصة في ظل التقارير التي خرجت مؤخرًا وربطت رونالدو بالعودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

كما سبق أن ارتبط اسم مارسيلو أكثر من مرة بالانتقال إلى يوفنتوس، لمزاملة صديقه رونالدو، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي.