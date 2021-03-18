موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا ببلوغ بايرن ميونخ حامل اللقب وتشيلسي الإنجليزي الدور المقبل على حساب لاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني على التوالي، لينضما إلى ستة أندية تأهلت بالفعل.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي (اليويفا) على الإنترنت تفاصيل إجراء القرعة كما يلي:

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

تجري القرعة يوم الجمعة 19 مارس/آذار في مقر الاتحاد الأوروبي في نيون بسويسرا. وسيبدأ البث المباشر على حسابات اليويفا على موقع التواصل الاجتماعي في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا، 13:00 بتوقيت القاهرة و14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم بث مراسم القرعة على قناة beIN SPORTS الإخبارية مباشرة.

الأندية التي تأهلت.

بروسيا دورتموند (ألمانيا)

ليفربول (إنجلترا)

مانشستر سيتي (إنجلترا)

باريس سان جيرمان (فرنسا)

بورتو (البرتغال)

ريال مدريد (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

تشيلسي (إنجلترا)

كيف ستجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا؟

وستكون القرعة مفتوحة في دور الثمانية مع وجود مواجهات تحمل الأرقام من 1 إلى 4 لقبل النهائي والدور النهائي. كما سيتم إجراء قرعة لتحديد صاحب الأرض في المباراة النهائية وذلك لأسباب إدارية.

ولا يوجد في قرعة دور الثمانية تصنفيات أو ما يمنع مواجهة فريقين من دولة واحدة، لكن سيتم الإعلان عن أي قيود، إن وجدت، قبل بدء مراسم القرعة.

مواعيد المباريات؟

دور الثمانية

الذهاب: 6/7 أبريل/نيسان

العودة: 13/14 أبريل/نيسان

قبل النهائي

الذهاب: 27/28 أبريل/نيسان

العودة: 4/5 مايو/آيار

المباراة النهائية ستقام في 29 مايو/آيار في استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.