وصفة لابورتا للاحتفاظ بميسي.. عقد مدى الحياة وخيار العمل كمدرب

تبدو نوايا خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة واضحة للغاية بشأن تجديد عقد ليونيل ميسي قائد الفريق الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، وهو ما صرح به دائما منذ بدء حملته الانتخابية مرورا بتنصيبه رئيسا للنادي الكتالوني، اليوم الأربعاء.

وأقيم حفل تنصيب لابورتا رئيسا للنادي الإسباني بحضور نجوم الفريق السابقين والحاليين في كل الألعاب، وعدد من رؤساء النادي السابقين.

وخلال كلمته، أكد لابورتا أنه سيبذل قصارى جهده للاحتفاظ بميسي، كما وجه له كلمة مباشرة خلال الحفل قائلا: ”ميسي أنت الأفضل في التاريخ، أنا أحبك وبرشلونة يحبك“، حيث تواجد ميسي في الحفل رفقة بيكيه ورونالدو كومان، وهي الكلمة التي أعجبت ليونيل وواجهها بابتسامة.

الرئيس الجديد يعانق ميسي

أبرز لقطات حفل تنصيب خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة، بحضر الحفل نجوم برشلونة الحاليين والسابقين.

ويتواجد أيضا جوزيب بارتوميو رئيس النادي السابق.#LaportaPresident pic.twitter.com/aW2lWn7DaZ — إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2021



وصفة لابورتا الخاصة بميسي

بحسب elconfidencial، يسعى مجلس إدارة برشلونة الجديد إلى تمديد عقد ميسي ودمجه في هيكل النادي الإداري، ولا يفكرون إطلاقا في خروج ليونيل من قلعة كتالونيا الصيف المقبل.

الجزء الأول من وصفة لابورتا لإبقاء ميسي هي منحه عقدا مدى الحياة يشمل مسيرته كلاعب حتى يعلن اعتزاله كرة القدم، ثم منحه منصبا إداريا مع إقناعه بتخفيض راتبه مثل بقية نجوم الفريق؛ تقديرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها النادي، وازدادت حدة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ويأمل لابورتا في أن تتسبب علاقته الجيدة بميسي في إقناعه بالأمر، وانتشر التفاؤل في كتالونيا ببقاء ميسي مع رؤيته يصوت في انتخابات رئاسة برشلونة، ما يعني اهتمامه بمستقبل النادي.

لابورتا لميسي خلال حفل تنصيب الرئيس الجديد لبرشلونة: أنا أحبك وبرشلونة يحبك ❤️ pic.twitter.com/3xoN5pD3iu — إرم سبورت (@EremSports) March 17, 2021



وتتمثل الخيارات الأخرى لمسألة تجديد عقد البرغوث في دمجه كمدرب في النادي عقب الاعتزال إذا فضل ذلك المجال، أو استغلال مهامه في مؤسسته الخيرية لدمجها مع مهام مستشفى سان خوان في برشلونة ليصبح سفيرا للنادي.

إجماع على أهمية بقائه

يتفق أعضاء مجلس إدارة برشلونة الجديد على أن استمرار ميسي مع النادي يعتبر إرثا يتجاوز مسيرته الرياضية الناجحة؛ لأن قيمته كعلامة تجارية تجعله مصدر دخل صافيًا لبرشلونة.