ترتيب الحذاء الذهبي.. كريستيانو رونالدو يصعد للمركز الثاني وليفاندوفسكي يواصل الصدارة

واصل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني، سعيه للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، وأضاف لرصيده هدفا جديدا في مرمى فيردر بريمن ليرفع رصيده إلى 32 هدفا و62 نقطة.

وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ”هاتريك“ لفريقه يوفنتوس في مرمى كالياري، مساء أمس الأحد، ليعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي وتجاوز في نفس الوقت الأسطورة البرازيلي بيليه كأفضل هداف في اللقاءات الرسمية برصيد 770 هدفا.

وصعد رونالدو للمركز الثاني في ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي برصيد 46 نقطة من 23 هدفا وقلص الفارق عن المتصدر ليفاندوفسكي من 22 نقطة و11 هدفا إلى 18 نقطة و9 أهداف.

وما زال أمام ليفاندوفسكي 9 جولات في الدوري الألماني يسعى خلالهم لتجاوز الرقم القياسي من الأهداف في موسم واحد في الدوري الألماني والبالغ 40 هدفا وسجله أسطورة بايرن ميونخ السابق جيرد مولر.

بينما ما زال أمام كريستيانو رونالدو الثاني 11 جولة في الدوري الإيطالي، يبحث خلالها عن لقب الهداف لأول مرة بعد فشله في الموسمين الماضيين، وذلك ليجمع بين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وهداف الدوري الإسباني وهداف الدوري الإيطالي في مسيرته.

وفي ترتيب باقي المرشحين الكبار يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة ومتصدر هدافي الدوري الإسباني، المركز الرابع رفقة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، والبرتغالي أندري سيلفا، مهاجم فرانكورت، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برصيد 38 نقطة و19 هدفا.

ويحتل الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان ومتصدر هدافي الدوري الفرنسي، المركز الـ11 برصيد 36 نقطة و18 هدفا، وهو نفس رصيد الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

فيما يحتل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، المركز الـ13 برصيد 34 نقطة و17 هدفا.