ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: هالاند يتصدر وخروج ميسي ورونالدو من المنافسة

عزز النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، صدارته لترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفين في مرمى إشبيلية وتأهل فريقه لربع نهائي المسابقة، فيما غادر عدد من منافسيه دور الـ 16.

ورفع هالاند رصيده لـ10 أهداف متقدما بفارق 4 أهداف على أقرب منافسيه الذين ما زالوا في المسابقة، ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار ومهاجم تشيلسي أوليفييه جيرو، الذي سيلعب برفقة فريقه إياب دور الـ 16 الأسبوع القادم أمام أتلتيكو مدريد.

وغادر المسابقة من دور المجموعات الإنجليزي ماركوس راشفورد كما غادر من دور الـ 16 الإسباني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس والمغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، والثلاثي سجلوا 6 أهداف.

وما زال في السباق المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبرتغالي سيرجيو أوليفيرا هداف بورتو والثنائي سجل 5 أهداف، وغادر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة المسابقة بتسجيله 5 أهداف فيما سيلعب الإيطالي شيرو إيموبيلي هداف لاتسيو لقاء الإياب أمام بايرن ميونخ الأسبوع القادم وسجل 5 أهداف في المسابقة وحظوظ استمراره ضئيلة بحكم خسارة فريقه في الذهاب على ملعبه 4-1.

وفقد دوري أبطال أوروبا هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل 134 هدفا منها 4 أهداف فقط في النسخة الحالية وفاز بلقب الهداف 7 مرات.



كما غادر المسابقة وصيفه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة واكتفى بتسجيل 5 أهداف ليرفع رصيده إلى 120 هدفا.

وبعد سيطرة الثنائي على لقب هداف دوري أبطال أوروبا خلال 12 موسما على التوالي تمكن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي سجل 4 أهداف في النسخة الحالية من التتويج بلقب الهداف الموسم الماضي ليكسر احتكار النجمين علما أن البرازيلي نيمار شاركهما لقب الهداف موسم 2014-2015.