كادينا سير: ميسي يلغي اجتماعا مع مسؤولي باريس سان جيرمان بعد فوز لابورتا

قالت محطة ”كادينا سير“ الإسبانية إن خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي ألغى اجتماعا مع قادة باريس سان جيرمان في بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان في منزل المطرب خوليو أغليسياس لمناقشة حياة نجله في باريس وتفاصيل انتقاله للنادي الفرنسي.

وخرج برشلونة من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بعد التعادل 1-1 في الإياب يوم الأربعاء في ملعب بارك دي برينس.

ميسي يحرز هدفًا صاروخيًا خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان (فيديو) https://t.co/t2mP9MJIZY pic.twitter.com/lHaNPLpqFz — إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2021



وأحرز ميسي هدفا مذهلا ليتعادل لبرشلونة مع سان جيرمان ، لكنه أهدر ركلة جزاء أنقذها الحارس كيلور نافاس في نهاية الشوط الأول.

وأضافت المحطة إن ميسي أبلغ والده أنه بعد فوز خوان لابورتا برئاسة برشلونة سيستمع لعرض النادي الكتالوني أولا قبل أي عرض اخر، بينما كان خورخي كان يريد لنجله اللعب في باريس لمدة عامين وينتقل بعدها إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه ديفيد بيكهام.

وأوضحت المحطة الإذاعية الكتالونية أنه قبل فوز لابورتا كانت فرصة بقاء ميسي في برشلون صفر% ، لكنها أصبحت الآن 50%.

ويأتي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي على رأس الأندية التي تسعى خلف المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 33 عاما وسيكمل عام 34 في يونيو/حزيران المقبل.

وانتخب أعضاء برشلونة لابورتا رئيسا للنادي يوم الأحد الماضي، ليلجأوا إلى الرجل الذي قاد واحدة من أنجح فتراتهم من أجل إخراج النادي من أزمة إدارية ومالية.

وحقق لابورتا، الذي تولى رئاسة برشلونة بين 2003 و2010، فوزا ساحقا عقب حصوله على 54.28 بالمئة من الأصوات، بينما جاء فيكتور فونت ثانيا وحصل على 29.99 بالمئة من الأصوات مقابل 8.58 بالمئة لصاحب المركز الثالث توني فريتشا.

مبابي يحطم رقما لميسي في دوري أبطال أوروبا https://t.co/eHyPqWb1VJ pic.twitter.com/urxaccpG0K — إرم سبورت (@EremSports) March 10, 2021



وخلف لابورتا الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي استقال في أكتوبر/ تشرين الأول لتجنب تصويت بحجب الثقة من جانب الأعضاء الغاضبين بعدما حاول ميسي ترك النادي في أغسطس/ آب عقب الخسارة 8-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي ضمن العديد من اللاعبين الذين شاركوا في الانتخابات بعد يوم واحد من فوز برشلونة بهدفين نظيفين على أوساسونا وتقدمه إلى المركز الثاني في الليغا.