رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان ي...
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ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يوسع الفارق مع ميلان إلى 6 نقاط ويبتعد بالصدارة

رفع إنتر ميلان رصيده إلى 59 نقطة ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط عن ميلان

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

عزز نادي إنتر ميلان صدارته لترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن خطف فوزا ثمينا من نظيره بارما، بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ25 من البطولة.

وتقدم إنتر عن طريق أليكسس سانشيز في الدقيقة ”55“، ثم أضاف المهاجم التشيلي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ”62“.

وسجل بارما هدف تقليص الفارق عن طريق هيرناني أزيفيدو جونيور في الدقيقة ”71 ”.

وبهذا الفوز رفع إنتر ميلان رصيده إلى 59 نقطة ليبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني.

في حين تجمد رصيد بارما عند النقطة 15 في المركز التاسع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملا:

2021-03-1-16

2021-03-2-20

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