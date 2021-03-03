من هم أعداء بارتوميو الذين حاول تشويه صورتهم بحسب تقارير الشرطة؟

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية، تفاصيل جديدة فيما يخص فضيحة ”بارسا غيت“ التي يحاكم بسببها جوزيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق.

وأفرجت المحكمة أمس الثلاثاء ”بشكل مؤقت“ عن بارتوميو بعد استخدام حقه في عدم الإدلاء بشهادته حول القضية أمام القاضي، كما رفعت السرية عن سير التحقيقات.

وبحسب إذاعة كادينا سير فإن شركة ”I3Ventures“ التي استأجرها بارتوميو لتليمع صورته وتشويه صورة خصومه، قسمت عقدها مع النادي إلى 6 شركات بهدف التضليل وإخفاء معلومات حول العقود والحسابات الوهمية التي تم إنشاؤها لنفس الغرض.

وبحسب ”سير“ التي نقلت معلومات قالت إنها جاءت في تقارير الشرطة، فإن أعداء بارتوميو الذين استهدفهم هم :“خوان لابورتا رئيس النادي السابق والمرشح الحالي لرئاسة النادي الذي يرتبط بعلاقات قوية مع ليونيل ميسي نجم الفريق“.

كما تم استهداف فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي حاليا، والمقرب من تشافي هيرناندز نجم الفريق وأسطورته السابق.

وتواجد في قائمة أعداء بارتوميو الذين أراد تشويه صورتهم أيضا تشافي هيرناندز أسطورة النادي ومدرب السد القطري وبيب غوارديولا مدرب الفريق السابق وأسطورته ومدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت قائمة أعداء بارتوميو فقط جيرارد بيكيه من نجوم الفريق الحاليين.

وأشارت كادينا سير أيضا إلى أن بارتوميو قدم معلومات لشركة I3Ventures حول أعضاء النادي من أجل تسهيل عملها في استهدافهم.

واستقال بارتوميو من رئاسة نادي برشلونة، وقد دخل النادي المراحل الأخيرة من استعدادات الانتخابات، التي ستسفر عن إدارة جديدة بعد فترة شهدت عدم استقرار كبير.