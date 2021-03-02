ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: كريستيانو رونالدو يبتعد بالصدارة

ابتعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن أحرز هدف يوفنتوس الثالث في شباك سبيزيا، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ 25 من الدوري الإيطالي.

وأحرز رونالدو هدفه الأول والثالث لفريقه في المباراة، ليرتفع رصيده من الأهداف مع يوفنتوس هذا الموسم إلى 20 هدفًا، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه روميلو لوكاكو مهاجم الإنتر صاحب الـ18 هدفًا.

وأصبح رونالدو أول لاعب يسجل 20 هدفًا على الأقل في آخر 12 موسما في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى.

وأقيمت المباراة على ملعب ”أليانز“ معقل اليوفي، ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من الدوري الإيطالي، وفاز يوفنتوس حتى الآن بثلاثية نظيفة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1/ كريستيانو رونالدو – يوفنتوس 20 هدفًا.

2/ روميلو لوكاكو – إنتر 18 هدفًا.

3/ زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان 14 هدفًا.

4/ تشيرو إيموبيلي – لاتسيو 14 هدفًا.

وتغلب فريق يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه سبيزيا 3 – صفر، يوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني، حيث تقدم الإسباني أفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62، ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71، واختتم القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية.

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق 3 نقاط خلف ميلان الوصيف، و 7 نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، فيما توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.