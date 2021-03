قطر تدخل المنافسة لشراء إنتر ميلان الإيطالي

تعاني شركة ”سونينغ“ الصينية، المالكة لفريق إنتر ميلان الإيطالي، مشاكل مالية كبيرة نتيجة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد والقيود المفروضة على الصين في عدد من دول العالم، وهو ما دفعها لطرح فكرة بيع أغلبية أسهم الفريق الإيطالي.

وترغب الشركة الصينية العملاقة في الحصول على مبلغ يفوق 200 مليون يورو من الصفقة، ووضعت موعدا نهائيا لإغلاق العروض، وهو يوم 31 آذار/مارس الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن صندوق استثمار قطريا دخل المنافسة لشراء الفريق الإيطالي وينافسه صندوق ”bc partners“ الأوروبي.

وتملك قطر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وترغب في ضم إنتر ميلان الإيطالي أيضا من خلال استغلال الصعوبات المالية للشركة الصينية المالكة.

وأثرت الأزمة المالية لشركة ”سونينغ“ أيضا على فريق جيانغسو، الذي سيطر على كرة القدم الصينية في السنوات الأخيرة، والذي أصدر بدوره بيانا أوقف من خلاله مختلف أنشطته.

وإذا لم يتقدم أحد لشراء جيانغسو قريبا فسيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات في دوري أبطال آسيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية في أبريل المقبل.

Official: Suning Group announce all their football clubs(in China), including the CSL reigning champion Jiangsu FC(formerly Suning), the Women's CSL powerhouse Jiangsu Suning Women's(2019 WCSL champion) and youth teams of all levels, 'cease operation from today'. pic.twitter.com/BSv2I5V2bf

— Titan Sports Plus (@titan_plus) February 28, 2021