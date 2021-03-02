تاريخ رؤساء نادي برشلونة.. سجن ونفي وقتل

قضى جوزيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لبرشلونة، ليلته الأولى في السجن بعد اعتقاله برفقة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابق هما أوسكار غرو ورومان غوميز بونتي واللذان أطلق سراحهما.

فيما بقي الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، برفقة مدير مكتبه السابق جوم ماسفير في السجن في انتظار تطورات القضية والتحقيق معهما بشأن قضية برشلونة غيت.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على تاريخ رؤساء برشلونة مع السجن إذ أعتقِل سابقا رئيسان وهما جوزيب لويس نونيز وساندرو روسيل ودخلا السجن ليكون بارتوميو الثالث.

رؤساء برشلونة بين النفي والاعتقال والإعدام

واعتقل جوزيب لويس نونيز الذي ترأس برشلونة ما بين 1978 و2000 بتهمة التهرب الضريبي وحكمت عليه المحكمة بـالسجن 6 سنوات قبل أن يتم تخفيضها لسنتين وشهرين في الاستئناف.

كما قضى الرئيس السابق ساندرو روسيل 643 يوما في السجن بسبب قضية تبييض أموال وما زال متابَعا في قضايا تهم برشلونة وسوء التسيير، لكن المحكمة الوطنية برأته في النهاية من تهمة تبييض الأموال.

وفي تاريخ برشلونة -أيضا- تم نفي المؤسس خوان غامبر في 1925 وإعدام الرئيس السابق جوزيب سونول في 1936 بعد اعتقاله من طرف قوات الجنرال فرانكو.