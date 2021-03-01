ميرور: الإصابة تحرم زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في مباراة ميلان ومانشستر يونايتد

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، بأن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن مباراة فريقه ميلان الإيطالي أمام مانشستر يونايتد، في الدوري الأوروبي.

ويحل ميلان ضيفا على مانشستر يونايتد، يوم 11 فبراير، في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد.

وقالت صحيفة ”ميرور“، إن إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 39 عاما، لن يلعب أمام فريقه السابق بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.

🥅 Ibrahimović

🅰️ Castillejo

⚽️ Milan 3×0 Cagliari ”Benjamin Button“ 👶🏻 pic.twitter.com/ZVHhvZmGnc — AC Milan Brasil II (📸🎥📄) (@acmilanbrvideos) August 11, 2020

وأضافت الصحيفة أنه من المرجح أن يغيب إبراهيموفيتش أيضا عن مباراة الإياب، التي تقام يوم 18 مارس على ملعب سان سيرو.

ولعب إبراهيموفيتش لمانشستر يونايتد بين 2016 و2018، حيث سجل للفريق 29 هدفا وصنع 10 في 53 مباراة، لكن لن يكون بمقدوره اللعب أمام فريقه السابق مجددا.

وانضم إبراهيموفيتش لميلان في يناير 2020، وسجل الموسم الحالي 16 هدفا وصنع 2 في 21 مباراة.

وغاب إبراهيموفيتش عن 16 مباراة لميلان الموسم الحالي؛ بسبب الإصابات.

وسبق أن لعب ميلان أمام مانشستر يونايتد 10 مرات، فاز كل فريق في 5 مواجهات، وسجل لاعبو ميلان 16 هدفا، مقابل 13 لمانشستر يونايتد.