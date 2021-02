لاوتارو مارتينيز يؤكد اقترابه من التجديد لإنتر ميلان

أكد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنتر ميلان الإيطالي، ليقطع الطريق على برشلونة الذي سعى للتعاقد معه سابقًا.

وقال لاوتارو خلال مقابلة مع صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية:“نعم كنا في مفاوضات مع برشلونة“.

وأضاف:“مع المدرب أنطونيو كونتي أصبحت واضحًا للغاية، وأخبرته أن تركيزي هنا، ووعدته أنني لن أتأثر، لكن حاليًا كل هذا بات من الماضي“.

Komentator: Lukaku, tryin to find lautaro martinez… didn’t trust his right foot but he trust lautarooo

Bromance 😊😊😊 pic.twitter.com/SXMnFxeNGT

— Bayu (@nakkebayu) February 22, 2021