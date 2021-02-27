لاوتارو مارتينيز يؤكد اقترابه من التجديد لإنتر ميلان

أكد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أنه أصبح قريبًا من تجديد عقده مع إنتر ميلان الإيطالي، ليقطع الطريق على برشلونة الذي سعى للتعاقد معه سابقًا.

وقال لاوتارو خلال مقابلة مع صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“ الإيطالية:“نعم كنا في مفاوضات مع برشلونة“.

وأضاف:“مع المدرب أنطونيو كونتي أصبحت واضحًا للغاية، وأخبرته أن تركيزي هنا، ووعدته أنني لن أتأثر، لكن حاليًا كل هذا بات من الماضي“.

Komentator: Lukaku, tryin to find lautaro martinez… didn’t trust his right foot but he trust lautarooo Bromance 😊😊😊 pic.twitter.com/SXMnFxeNGT — Bayu (@nakkebayu) February 22, 2021

ويمتد العقد الحالي للاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان حتى يونيو 2023، وارتبط بالانتقال إلى برشلونة، غير أن إنتر ميلان رفض التنازل أمام طلبات النادي الكتالوني.

وأكد لاوتارو مارتينيز:“سأجدد عقدي مع إنتر ميلان.. لكن متى سأعلن ذلك لا أعرف، وسيعلن هذا بشكل رسمي خلال هذه الفترة، ومستقبلي هنا في إنتر ميلان.. وأرى نفسي هنا لفترة طويلة“.

وتابع الأرجنتيني:“أحب كل شيء في مدينة ميلان، خاصة العلاقة مع جماهير الفريق، وأملك مشاعر إيجابية“.

A nasty outside the boot assist by Lukaku buried by Lautaro Martinez pic.twitter.com/ETq7ydRF2f — FUT Stephen A (@FutStephenA) February 21, 2021

وبسؤاله عمن سيكون خليفة مواطنه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة، قال لاوتارو:“بالنسبة لي ميسي مثل مارادونا، لن يأتي أحد مثله فيما بعد“.

وانتقل لاوتارو البالغ من العمر 23 عامًا إلى إنتر ميلان صيف 2018، وسجل الموسم الحالي 15 هدفًا، وصنع 7 في 33 مباراة، ليصل إلى تسجيل 45 هدفًا، وصنع 16 في 117 مباراة.

يشار إلى أن إنتر ميلان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويملك 53 نقطة من 23 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن ميلان الثاني.