مانشستر يونايتد ضد ميلان.. نتائج قرعة دور الـ16 بالدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي عن مواجهة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ميلان الإيطالي.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ16:

أياكس VS يونغ بويز.

دينامو كييف VS فياريال.

روما VS شاختار دونتسك.

أولمبياكوس VS آرسنال.

دينامو زغرب VS توتنهام.

مانشستر يونايتد VS ميلان

سلافيا براغ VS رينجرز.

غرناطة VS مولدة.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ16، يوم الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي يوم 26 مايو على ملعب ملعب إنيرغا غدانسك في بولندا.

وسبق أن نال مانشستر يونايتد لقب الدوري الأوروبي موسم 2016/2017، في حين لم يسبق لميلان أن فاز باللقب، يشار إلى أن إشبيلية هو البطل التاريخي للدوري الأوروبي وفي رصيده 6 ألقاب، وهو حامل لقب النسخة الأخيرة.