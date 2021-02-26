الصحف الرياضية: مستقبل مبابي يتحدد مبكرا.. سرقة ريال مدريد.. ثنائي غير قابل للتغيير (صور)

شكلت نتائج مباريات إياب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي والتي شهدت تأهل بعض الأندية الكبيرة وإقصاء نابولي وليستر سيتي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف العالمية، بتألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 2021، وتألق ثلاثي وسط ريال مدريد ومستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على نتائج الأندية الإسبانية في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وكتبت عن تأهل غرناطة على حساب نابولي: ”غرناطة يكبر“ وعن تأهل فياريال على حساب ريد بول سالزبورغ: ”مورينيو يجنب فياريال الخوف“، وعن إقصاء ريال سوسيداد أمام مانشستر يونايتد بعد تعادل سلبي في الإياب: ”ريال سوسيداد يخرج بصورة جيدة“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وكتبت: ”مستقبل كيليان مبابي سيتحدد مبكرا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية سنة 2021، وتسجيله لعدد أهداف أكثر من كل نجوم كرة القدم الأوروبية، وكتبت: ”ميسي هو هداف سنة 2021، لا يوجد سوى ملك واحد“.

كما اهتمت بتأهل غرناطة وفياريال لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وإقصاء ريال سوسيداد، وكتبت: ”غرناطة وفياريال يتأهلان وريال سوسيداد خارج أوروبا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على المواجهة المهمة لبرشلونة أمام إشبيلية في الدوري الإسباني، وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: عملية إشبيلية“.

كما تحدثت عن نتائج الأندية الإسبانية في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”غرناطة وفياريال في دور الـ16“.

الصحيفة اهتمت بمخلفات فوز ريال مدريد على أتلانتا في إيطاليا، وكتبت: ”في إيطاليا يتحدثون عن السرقة والهبة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بصراع انتخابات رئاسة برشلونة قبل أيام من موعد التصويت.

أس

ركزت الصحيفة على ثلاثي وسط ريال مدريد البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش وكتبت: ”غير قابل للتغيير“.

كما تحدثت عن برشلونة ولقائه المصيري أمام إشبيلية في الدوري الإسباني وإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وكتبت: ”برشلونة يلعب مصيره في 5 أيام“.

كما اهتمت بنتائج لقاءات الأندية الإسبانية في الدوري الأوروبي، والتي شهدت تأهل غرناطة وفياريال لدور الـ16، وإقصاء ريال سوسيداد، وكتبت: ”غرناطة في دور الـ16“.

واهتمت الصحيفة أيضا بوضعية الفرنسي ليمار في أتلتيكو مدريد، وتقديمه دفعة كبيرة لهجوم الفريق.



الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تأهل آرسنال الصعب لدور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد فوزه على بنفيكا 3/2 في الإياب بهدف قاتل للغابوني بيير أوباميانغ، وكتبت: ”أوباميانغ لن نخرج“.

كما تحدثت عن تأهل مانشستر يونايتد على حساب ريال سوسيداد رغم التعادل السلبي إيابا، وخروج ليستر سيتي بعد خسارته إيابا 2/0 أمام سلافيا براغ التشيكي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على إقصاء فريق ليل من دور الـ32 للدوري الأوروبي بعد خسارته ذهابا وإيابا أمام أياكس الهولندي بنفس النتيجة 2/1 وكتبت: ”ليل حانق لكنه تخلص“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة النقل التلفزيوني للدوري الفرنسي، وكتبت: ”كيف تمكنت قناة ”كنال بلس“ من السيطرة على الوضع“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على جانلويجي دوناروما حارس ميلان؛ بعد تأهل فريقه لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”جانلويجي النجم المحظوظ“.

كما تحدثت عن نتائج لقاءات الأندية الإيطالية في دور الـ32 من الدوري الأوروبي، وتأهل روما وإقصاء نابولي، وكتبت: ”روما نعم ونابولي لا“.

كما اهتمت بيوفنتوس وكتبت: ”يوفنتوس لا يتوقف وكريستيانو رونالدو اضطر لمضاعفة العمل“.