كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي

اختتمت مباريات دور الـ 32 للدوري الأوروبي بتأهل العديد من الأندية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات، ومانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيان وأياكس أمستردام الهولندي، بينما ودعت أندية كبيرة البطولة، منها نابولي وباير ليفركوزن وأيندهوفن ولن يشاركوا في قرعة دور الـ16 التي ستجرى اليوم الجمعة.

وعبر ميلان بصعوبة من منافسه رد ستار الصربي، بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3/3 في مجموع المباراتين، حيث استفاد الفريق الإيطالي من تعادله 1/1 في سان سيرو.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي (يويفا):

