كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي

اختتمت مباريات دور الـ 32 للدوري الأوروبي بتأهل العديد من الأندية الكبرى، أبرزها ميلان الإيطالي بطل دوري أبطال أوروبا 7 مرات، ومانشستر يونايتد وآرسنال الإنجليزيان وأياكس أمستردام الهولندي، بينما ودعت أندية كبيرة البطولة، منها نابولي وباير ليفركوزن وأيندهوفن ولن يشاركوا في قرعة دور الـ16 التي ستجرى اليوم الجمعة.

وعبر ميلان بصعوبة من منافسه رد ستار الصربي، بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 3/3 في مجموع المباراتين، حيث استفاد الفريق الإيطالي من تعادله 1/1 في سان سيرو.

وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن قرعة دور الـ16 وفقا لموقع الاتحاد الأوروبي (يويفا):

Who should be crowned Player of the Week? 👑 ⭐️ Dele Alli

⭐️ Alfredo Morelos

⭐️ Pierre-Emerick Aubameyang

⭐️ Andreas Linde@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021

متى وأين ستتم القرعة؟

ستجرى القرعة اليوم الجمعة 26 فبراير/شباط، في مقر الاتحاد الأوروبي في مدينة نيون بسويسرا.

وسيبدأ البث المباشر على الموقع الرسمي للاتحاد في تمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت القاهرة و15:00 بتوقيت مكة المكرمة).

كيف يمكنك متابعة القرعة؟

سيتم بث مراسم القرعة عبر قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة على الهواء مباشرة.

ما الأندية التي ستشارك في القرعة؟

ميلان الإيطالي وأياكس أمستردام الهولندي وآرسنال الإنجليزي ودينامو زغرب الكرواتي ودينامو كييف الأوكراني وغرناطة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ومولده النرويجي وأولمبياكوس اليوناني ورينجرز الإسكتلندي وروما الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني وسلافيا براغ التشيكي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وفياريال الإسباني ويانغ بويز السويسري.

كيف ستجرى القرعة؟

لا يوجد مصنفون أو ما يمنع مواجهة فريقين من دولة واحدة، وأي قواعد أخرى سيتم الكشف عنها قبل إجراء القرعة مباشرة.

متى ستقام المباريات؟

من المقرر خوض مباريات ذهاب دور الـ16 يوم الخميس 11 مارس/آذار، فيما ستقام مباريات العودة بعدها بأسبوع واحد. وستجرى قرعة دور الـ8 ونصف النهائي يوم 19 مارس/آذار المقبل.