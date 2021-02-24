دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يخطف أتلانتا بهدف قاتل ومانشستر سيتي يصعق مونشنغلادباخ

خطف فريق ريال مدريد الإسباني فوزًا دراميًا من نظيره أتلانتا الإيطالي بهدف نظيف بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ميندي هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 85 من تسديدة صاروخية قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

وفشل ريال مدريد ف استغلال النقص العددي لفريق أتلانتا بعد طرد لاعبه في الدقيقة 17، ولكن ميندي فك الاشتباك للفريق الملكي.

ريال مدريد خاض لقاء اليوم وهو مفتقدا عددا من عناصره الأساسية مثل الهداف الفرنسي كريم بنزيما والمدافع المخضرم سيرخيو راموس والجناح البلجيكي إيدين هازارد.

وبات يكفي الريال، التعادل السلبي في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه في 16 مارس القادم، لمواصلة مشواره في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

في المقابل، أصبح يتعين على أتالانتا الفوز على نظيره الإسباني بفارق هدفين في الإياب، إذا أراد تجنب الخروج المبكر من المسابقة القارية.

وعلى الجانب الآخر حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا مهمًا على نظيره بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب ”بوشكاش أرينا“، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت المباراة على استاد ”بوشكاش آرينا“ في العاصمة المجرية بودابست كملعب محايد بسبب القيود المفروضة على السفر بألمانيا في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس ”كورونا“ المستجد.

سجل برناردو سيلفا، هدف تقدم مانشستر سيتي، في الدقيقة 29، بعد رأسية رائعة ليينتهي الشوط الأول بتقدم السيتيزن بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 65 أضاف غابرييل جيسوس الهدف الثاني للسيتي، ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزًا مريحًا قبل مباراة العودة.

ولم يجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز على مونشنغلادباخ ليقترب الفريق الإنجليزي خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية في البطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في 16 مارس المقبل.