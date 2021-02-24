المسؤول الطبي ليورو 2021: البطولة ستقام في موعدها وسنسمح بسفر الجماهير

أكد المستشار الطبي لشؤون كوفيد-19 ببطولة أوروبا لكرة القدم 2021 أنه لا توجد شكوك حول إلغاء أو تأجيل البطولة في يونيو حزيران المقبل، وأنه قد يُسمح للجماهير بالسفر بين دول القارة من أجل المباريات.

وقال دانييل كوخ لوكالة رويترز: ”من المستحيل ألا تقام بطولة أوروبا. ستقام البطولة ولا يوجد سيناريو أسوأ بل أفضل السيناريوهات الواقعية“.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) سيتخذ قرارا في مطلع أبريل المقبل بشأن ملاءمة الأماكن التي تستضيف البطولة والسعة المخططة، بعد التشاور مع 12 دولة مضيفة.

وأضاف أن اليويفا سيتحلى ببعض المرونة للسماح بخطط زيادة عدد الجماهير إذا سمحت الظروف، ولم يستبعد سفر الجماهير عبر الدول لحضور المباريات.